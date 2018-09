Chiquis Rivera se admira y presume sus voluptuosas caderas sin pudor en ajustado pantalón

View this post on Instagram

What I do for a living isn’t who I am. Who I am is a WOMAN working hard not only to survive and to overcome…but to THRIVE!!! All while leaving her footprint on this Earth and an imprint in the hearts she touches. //// Lo que hago no es quien soy profundamente. Lo que soy es una mujer haciendo lo posible de no tan solo sobrevivir, si no dejar una marca el este mundo, y en los corazones de aquellos que se tomen el tiempo de realmente conocer la persona que SOY. #GraciasPorTantoAmor #ThankYouJesus #BossBeeNation #BBN1 #BeFlawlessSkin #GodIsMyRefuge #WomanOfFaith #WarriorOfGod