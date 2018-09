Un jugador de fútbol le regala sus zapatillas a un homeless

La publicación de actos de generosidad en las redes sociales sirve para inspirar a otros a hacer lo mismo

Un jugador de fútbol americano universitario ha demostrado no solo ser una estrella en el campo, sino que también ha demostrado que es un buen ciudadano fuera del campo, también.

Garrett Johnson, quien es defensor junior de la Universidad de Tennessee, estaba caminando por Knoxville a principios de esta semana cuando conoció a un vagabundo que tenía problemas para caminar con los zapatos andrajosos que llevaba puestos.

Johnson se va y luego regresa con dos pares de zapatos nuevos. Él joven se los da mientras su hermana filma toda la situación.

Al principio el hombre se muestra cauteloso, duda y luego pregunta si son gratis. Johnson responde que sí.

Mientras el hombre se calza los zapatos, Johnson le ofrece el segundo par de zapatos a otro hombre sin hogar sentado en un banco cercano. Cuando el hombre los rechaza, Johnson simplemente los deja con su nuevo amigo.

Johnson entonces sacude la mano del hombre antes de irse. Posteriormente, publicó el video del intercambio en Twitter con la esperanza de que inspire a otros a actuar de manera similar.

“Caminé hasta la pista para conseguir comida y un vagabundo (Lala) no podía caminar porque le dolían los pies por los zapatos desgarrados que tenía”, escribió Johnson. “Le dije que volvería y 15 minutos después lo hice. No conozco a estaa gente, pero sí me importan “.