Video: Patricia Corcino habla por primera vez sobre el asesinato de su pareja

Su hijo le ha preguntado si le duele el corazón cuando la ve triste

Luego del silencio que guardó por varias semanas tras el homicidio de su pareja sentimental, Pedro Marrero Díaz, a inicios de agosto mientras convalecía en el Hospital HIMA de Caguas, la presentadora Patricia Corcino habló esta tarde en el programa “LST Upgrade” (Wapa TV), al que se integrará, según se anunció en medio de su entrevista.

“¿Por qué nosotros no ponemos a Patricia y le damos un breakecito acá?”, cuestionó Sonya Cortés hacia el final de la entrevista que conducía con Frankie Jay.

“Bueno, estaré medio perdida los primeros días, pero si me dan la oportunidad yo me pongo las pilas”, contestó rápidamente Corcino.

Durante la conversación, la exreina de belleza se expresó por primera vez sobre la muerte de Marrero Díaz y lo difícil que ha sido para ella enfrentarse a ello.

“Te arrebatan a alguien que te trataba como una reina, como una princesa. Entender que era una de las personas que más ánimo me daba y me resaltaba lo buena madre que yo siempre he sido con Máximo… Imagínate. Eso para mí es una cosa bien fuerte. Así que es cuestión de agarrarse uno de Dios, de entender que a pesar de todo soy una mamá, que no hay opciones de quedarse una en la cama durmiendo, porque si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Y mi hijo siempre ha sido mi fan #1. Al verme triste lo escuché decirme ‘mamá, ¿qué te pasa, te duele el corazón?’”, expresó.

También se manifestó sobre el proceso judicial que vivió cuando Omar Rivera, padre de su Máximo, de 4 años, intentó obtener la custodia en medio de la investigación por la muerte de Marrero Díaz.

“La gente que me conoce sabe que mi hijo para mí lo es todo. Cuando quieres ver a una leona ponerse salvaje tócale su criatura o trata de ponerlo en peligro, y yo eso lo viví. Yo viví el injustamente querer quitarme a mi hijo por algo de lo que yo no tuve control y eso para mí me dio una fuerza y me dio unas ganas de echar este niño adelante”.

En determinado momento, Sonya le lanzó la pregunta de si estaría abierta a otra relación sentimental.

“¿Tú te volverías a enamorar, tú le abrirías las puertas nuevamente al amor para enamorarte tan fuertemente como dices haberlo estado?”, cuestionó.

“Yo aún estoy en un proceso y obviamente tratando de soltar muchas cosas. Yo creo que en estos momentos yo no te puedo contestar esa pregunta. Sí, obviamente, siempre me he querido casar y tener mi familia y todo eso. Yo mejor me agarro de que estoy en un proceso y lo que Dios me quiera entregar para mí será lo correcto. No voy a imponer nada en mi vida”.

Finalmente, la modelo, que hasta el momento del crimen formaba parte del programa “Estos dos sin frenos”, de Univision, sostuvo que espera que el público vea en ella un ejemplo de superación por la experiencia que vive.

“Lo más que yo deseo es llevarle la alegría, la personalidad, la Patricia Corcino que todos conocen, a sus hogares. Como muchas cosas que se me han hecho difíciles, también he extrañado mucho estar en la televisión. Así que he tenido que lidiar con muchas cosas al mismo tiempo, pero yo lo que quiero es que la gente se pueda identificar de cierta manera conmigo y que entiendan que así como yo pasé por situaciones, puedes pasar por situaciones tú, igual tú, y eso no es motivo ni razón para uno quedarse en la casa y no continuar con tus proyectos, no continuar con lo que ya tenías establecido para tu futuro. Al contrario, el día a día te va a enfrentar a muchas situaciones en donde quizás tengamos las herramientas necesarias para lidiar y en muchas ocasiones no. Entonces te toca crecer como ser humano, aprender y servir de ejemplo”.