Cierran bar de Nueva Jersey por crímenes sexuales en sus fiestas

View this post on Instagram

Saturday September 15th 2018 🔴"Supreme Saturdays" at Hub Hoboken🔴 Streaming the "Canelo vs Golovkin" Fight Night Music By DJ SHORTKUTZ • Ladies Never Pay A Cover For VIP Reservations Caal/Text 862.591.6596 www.hubhobokennj.com • #saturday #supremesaturday #canelovsgolovkin #fightnight #newparty #newjersey #nj #hobokenj #nightlife #partypeople #dance #music #djs #thenewwave #hudsonriver #hudsoncounty #hobokennojokin #theHUB