Maripily Rivera sale en defensa de Noris Díaz tras denigrante canción de Anuel AA

La modelo se expresó en torno a la crítica por le letra del tema reciente del exponente urbano

La modelo Maripily Rivera se expresó hoy en torno al escándalo generado por la lírica del tema ‘Intocable -Tiraera a Cosculluela’, del exponente urbano Anuel AA, en específico sobre la línea en la que hacer referencia a la exmodelo Noris Díaz, conocida como “Taína”, y su padecimiento de VIH.

“Demás está expresar el dolor que siento por Taína y por los pacientes de VIH y SIDA, personalmente tengo amigos QUE SUFREN de esta enfermedad y solo alguien inhumano pudiese no sentirse ofendido por la lírica del Cantante Anuel (que hasta ayer supe quién era cuando me pidieron reaccionar, pues no sabía de su música)”, comentó en parte del extenso mensaje de apoyo a quien fuera su compañera en el desaparecido programa “No te duermas”. El verso en el que hizo referencia a Díaz causó la indignación de muchos, incluyendo los pacientes de VIH y sida.

“A Taína la respeto y la defiendo en todas las decisiones que ha tomado, y como mujer que es, y nunca aplaudiría semejante ofensa”, agregó en el post, que acompañó con una imagen de ambas.

Noris Díaz reaccionó ayer en el programa Dando candela (Telemundo) a las controversiales letras del trapero. “Él me derrumbó mi corazón, yo me siento tan impotente, pero tan impotente, el tocó algo que no podía tocar y lo hizo”, expresó entre lágrimas.

Por su parte, el trapero, cuyo concierto del 12 de octubre quedó cancelado, manifestó a través de un vídeo que difundió el programa su interés en “pedirle perdón a La Taína, porque le falté el respeto en la canción. Dije lo del sida y esa canción yo la grabé bien aborrecido, lleno de odio y en verdad yo soy un loco y grabé todo eso sin pensar en las consecuencias que iba a traer… y quiero pedirle perdón a Taína. Yo nunca la he conocido, nunca, y nunca he sabido el tipo de persona que es”.