Maca, conductora de ‘Hoy’, denuncia homofobia y Galilea Montijo reacciona ante el ataque

La sexualidad de Maca ha sido tema de polémica desde que apareció en la televisión

Maca Carriedo es una de las presentadoras del programa “Hoy” de Televisa y esta semana se volvió tendencia en redes sociales cuando reveló haber sido víctima de la homofobia en su lugar de empleo.

“Una compañera de trabajo me dijo que era desagradable que le coqueteara a un hombre porque parecían dos ‘güeyes’ coqueteándose. Por primera vez enfrenté la homofobia en mi trabajo, me quedé congelada, me dejé muda, y eso está cabrón“, narró Maca en un video que subió a YouTube.

La también conductora del programa de espectáculos “Intrusos” dijo que hasta sintió ganas de llorar en el momento.

“No me dio pena por mí, me dio pena por esa persona. Soy una persona segura, me acepto como soy; en mi entorno nunca ha sido un tema cómo me veo o qué me pongo, o qué me gusta. Si yo que soy una persona plena y feliz sentí ganas de llorar, no me quiero imaginar lo que puede sentir una persona que en realidad su entorno no la acepta y que ella misma tienen vergüenza de sentir lo que siente“, añadió.

El video que está en el canal de La Saga de Adela Micha, busca crear conciencia y abrir las mentes de las personas que no aceptan a personas con distintas orientaciones sexuales.

“Después de estos datos te tengo que decir que no soy yo, eres tú, y tu incapacidad de aceptar la diferencia, el color de piel, religión, preferencia sexual, lo que sea. Eres tú y tus demonios, y tus prejuicios y tu forma de pensar en pleno 2018. Entendí que simplemente hay un espejo en los que las personas no les gusta reflejarse y es más fácil romper el espero que intentar cambiar uno mismo“, finalizó.

Cabe destacar que Maca no reveló el nombre de la persona que le hizo la grosería.

Después de compartir el video, compañeros del gremio reaccionaron al ataque y expresaron su apoyo a Maca. Entre los que hicieron sus mensajes públicos fue Galilea Montijo, su compañera en el programa matutino de Televisa.

“Esooo Maca”, escribió Montijo con un emoji de las manitas aplaudiendo.

Galilea también agregó un emoticono de otra manita haciendo una señal obscena dedicada a la compañera que hizo sufrir a Maca.

La conductora finalizó su mensaje de apoyo diciendo, “a ti te adoramos”.

Esooo @maca_online #NoSoyYoEresTu 👏🏻 y Queremos un mundo mejor? 🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️ y a tu compañera ✊🏼 Y a ti te adoramos 💕 https://t.co/qWuyNWFC4I — Galilea Montijo (@GalileaMontijo) September 19, 2018

Maca le contestó: “y yo a ustedes”.

Roxana Castellanos también reaccionó escribiendo: “Te amo Maca”.