Acusan a madre de Pensilvania de envenenar a su bebé con medicinas para adultos

Un médico forense dijo que el cerebro del niño parecía "hinchado y oscuro", posible señal de una sobredosis

Jennifer A. Clarey, residente de Pensilvania, fue acusada de matar a su hijo de dos años al ponerle analgésicos en su taza para comida.

Clarey, de 42 años, fue acusada el martes de homicidio criminal por la muerte de Mazikeen Curtis, quien fue hallado muerto el 25 de agosto por la policía durante un control de bienestar.

Los trabajadores sociales encontraron al niño acostado en una cama dentro de su casa en Tullytown, con heridas aparentemente autoinflingidas en su muñeca, anunció el fiscal de distrito del condado Bucks, Matthew Weintraub.

Inicialmente no estaba claro cómo había muerto el infante después de que una autopsia no encontrara signos evidentes de trauma en su cuerpo, pero un médico forense dijo que el cerebro del niño parecía “hinchado y oscuro”, lo que posiblemente indica una sobredosis, informó New York Post.

Un informe toxicológico más tarde encontró en la sangre del niño niveles tóxicos de hidrocodona, un narcótico que se encuentra comúnmente en Vicodin; y difenhidramina, un ingrediente clave en Benadryl.

“Va más allá de una terrible tragedia”, dijo el fiscal Weintraub a los periodistas. “Esto fue claramente un acto asesino”.

En una caja fuerte, la policía encontró una botella vacía de Benadryl y otra de Vicodin en la casa de Clarey, a quien se le habían recetado una semana antes.