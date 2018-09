Broadway se acerca mucho más a los latinos

'Viva Broadway" presenta una muestra de los mejores shows como parte de la celebración del Mes de la Herencia Hispana

La actriz y cantante mexicana, Bianca Marroquín, tiene una invitación abierta para todos los latinos de la ciudad.

“Que se vengan a enorgullecer y a celebrar un éxito que no es nada más de nosotros, sino de todos. Es un concierto que se hace de corazón”, dijo sobre el espectáculo ‘Viva Broadway’, el cual se presentará en Times Square el próximo martes.

El concierto al aire libre, patrocinado por Charter y la Federación Hispana, con el apoyo de Time Square Alliance y Clear Channel Outdoor, es una muestra de algunos de los shows más populares de Broadway, como Aladdin, Hamilton, The Lion King, Mean Girls and Wicked, con las actuaciones de sus protagonistas, entre ellos varios talentos hispanos, incluyendo a Marroquín.

“Estaré animando y tendré una presentación”, agrega la actriz, quien se ha destacado por ser una de las protagonistas de Chicago, “el musical americano más largo de la historia de Broadway”.

Pero Viva Broadway no es solo un evento anual, es más bien una organización que realiza eventos especiales, como conciertos o paneles de discusión, para beneficiar las iniciativas que atraen a más familias y estudiantes a las obras teatrales, y facilitan el contacto entre la comunidad hispana y la comunidad de Broadway.

“Es importante que sepan que existe una extensión latina de The Broadway League especial para nosotros, que pueden usar para saber que hay representación nuestra en muchos shows, además de conocer sobre los eventos, los descuentos, talleres para niños para encaminarlos hacia las artes. Hay muchas cosas que ofrece esta organización”, agrega Marroquín, quien es la Embajadora Nacional de la misma.

La mexicana se enorgullece de ver como el número de artistas hispanos ha crecido desde que ella pisó un escenario en Broadway, hace ya 16 años.

“Hice mi debut en Chicago, en el 2002, y en el 2010 participé en In The Heights, con el personaje de Daniela, y esa fue mi primera experiencia con la comunidad latina. Todos (los actores) veníamos de todos lados, Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, México, y era muy bueno ser parte de algo que nos enorgullecía mucho noche tras noche”, recuerda.

“Y ahora se están escribiendo nuevas obras latinas. Yo recientemente estuve en la lectura de “Como agua para chocolate”, y traigo otra que no puedo mencionar, pero es bien bonita, sobre la cultura mexicana”, agrega.

Por ahora, Marroquín quiere asegurarse de que la comunidad hispana apoye la labor que realiza “Viva Broadway”, y que sea parte del evento del martes.

“Vamos a apoyarnos, vamos a alzarnos los unos a los otros”, concluyó.

En detalle:

Qué: “Viva Broadway”

Cuándo: martes 25 de septiembre,a las 5:00 pm

Dónde: Times Square- Duffy Square (W 46th St. & Broadway)- Manhattan

Información: https://www.broadwayleague.com/programs/consumer/viva-broadway/