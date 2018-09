Indigente acuchilla a un transeúnte por no darle dinero

Huyó tras la agresión en East New York, pero fue arrestado poco después

Un indigente que pedía dinero supuestamente apuñaló a un hombre en el cuello por negarse a darle un dólar en Brooklyn ayer por la mañana.

El mendigo, conocido en la zona como “Omar”, presuntamente se acercó al hombre cerca de la esquina de New Lots Avenue y Mother Gaston Boulevard en East New York alrededor de las 8 a.m. y le pidió dinero.

“Quítate de mi camino”, le dijo el peatón, según declaró un testigo a New York Post. Seguidamente comenzaron a pelear, el mendigo lo apuñaló con un cuhillo, la víctima le arrojó su café a Omar y éste corrió, dejando al hombre sangrando en la acera. Fue arrestado poco después, dijo la policía.

Los agentes llamaron a una ambulancia, pero terminaron transportando ellos mismos al hombre al hospital Brookdale porque la ayuda estaba demorando demasiado.

No se ha informado sobre el estado de salud de la víctima.