Actriz transgénero que participó en “El Señor de los Cielos” vive conflicto existencial

Confiesa que no ha sido fácil la aceptación social

Carlos Gascón, quien interpretó a un cínico español que buscaba hacerse de la fortuna de Karla Sousa en la exitosa película “Nosotros los Nobles”, al lado de Gonzalo Vega y Luis Gerardo Méndez, además de ser Iñaki Izarrieta, en “El Señor de los Cielos”, regresa a los escenarios después de dos largos años, ahora bajo el nombre de Karla Sofía.

Karla, quien se encuentra en plena transformación para convertirse en una mujer, trae bajo el brazo su libro “Karsia, una historia extraordinaria”; se trata de una novela en donde el español relata algunos pasajes de su vida mezclados con el personaje ficticio del texto.

“Yo desde los 4 años supe lo que era, siempre supe que había una mujer dentro de mí… sin embargo, hasta que llegué al endocrino por primera vez sentí que alguien me trataba como una mujer, fue entonces que decidí empezar mi transformación para convertirme en Karsia, la mujer que siempre quise ser”, dijo la ahora actriz para Grupo Cantón.

Quien fuera actor de novelas como “Corazón salvaje” y “Mañana será otro día” aseguró que no ha sido fácil que la gente la acepte con su nueva imagen, aunque eso no le preocupa, pues está enfocada en su libro y no corre prisa si la contratan como actriz.

“El proceso para las operaciones lleva años, es un proceso hormonal, por lo pronto ya me operé la garganta para tener voz de mujer. No tengo prisa para seguir trabajando como actriz, pues estoy más dedicada a la escritura”, dijo la rubia.

La actriz explicó que aunque ha perdido varias amistades por esta transformación, porque algunas personas no la aceptan con su nueva apariencia, tiene el apoyo de su familia. “Mi familia está muy bien con este tema: mi mamá, mi padre y también mi hija, ella es un amor, me llama Mapi. Los problemas los tengo con mis exparejas nada más”, dijo. Karsia y aseguró que a pesar de que le encanta verse como mujer, no le gusta meterse con los hombres. “Me gustan tanto las mujeres que me he convertido en una, pero no he pensado esa parte de los hombres”, finalizó.