Eiza González luce sexys leggins como Jennifer López, en una sesión de lo más sensual en Instagram

La sexy actriz mexicana sabe levantar las bajas pasiones de su público

Eiza González hace que la temperatura de Instagram suba de manera considerable cada vez que comparte imágenes o vídeos realizando sus sesiones de ejercicios. Los entallados leggins que tanto ella como Jennifer López han afamado siguen dando de qué hablar y generando estragos en sus más fervientes fanáticos.

En el vídeo que subió la actriz mexicana se puede ver cómo realiza una serie de elevaciones para trabajar los glúteos. Ejercicio que también sirve para tonificar. Cabe mencionar que en este extracto la actriz escribió que al parecer estaba con algo de resaca, pero no por eso abandona su rutina de ejercicios.

En la actualidad la actriz está trabajando bastante en Hollywood. En Hollywood se le ha podido ver en cintas como “Baby Driver”, “Jem and the Holograms”, y pronto también estará en las carteleras de cine en la película “Alita: Battle Angel”. Así también vienen otras producciones como: “The Women of Marwen” y “Highway”.