Can Yaman y Demet Özdemir a la conquista de Latinoamérica con ‘Erkenci Kuş’

El fenómeno de las telenovelas turcas se incrementa gracias a la nueva historia protagonizada por uno de los hombres más sexys de Turquía, Can Yaman

“Erkenci Kuş” es una telenovela de origen turco protagonizada por Can Yaman y Demet Özdemir, la cual en español ha sido traducida como “Pájaro Madrugador”. La producción transmite, como ya es natural, un capítulo a la semana, el cual tiene como duración aproximadamente dos horas. Y aunque esta historia a penas va por su capítulo número 12 el furor que ha generado en el público latinoamericano es voraz.

En esta comedia romántica Can Yaman le da vida a Can Divit, y Demet Özdemir es Sanem Soysal. La historia dirigida por Kerem Çakıroğlu cuenta con varios matices que han sabido cautivar a los televidentes latinos, quienes siguen la producción a través de YouTube, y cuentan con los subtítulos en español de Turkish Spanish. La trama no abandona la comedia, y los toques románticos han sido matizados para mantener expectante al televidente.

El drama también forma parte de la interpretación de Yaman y Demet, pues ambos viven la frustración de no poder disfrutar del amor que se tienen. Sanem por la traición que esconde y Can porque no cree que la mujer que ama realmente no lo quiere, aunque esta realidad del protagonista podría cambiar el próximo sábado, día en el que se transmitirá un nuevo capítulo -13- de “Erkenci Kuş”, a las 11:00 de la mañana, hora de Los Ángeles.

La historia, como muchas otras telenovelas, también está viviendo el plus del interés por la vida privada de sus protagonistas, ya que ambos demuestran tener una gran química en pantalla, y más ahora que ha trascendido que Demet Özdemir parece estar soltera. Sin embargo ante estos hechos los protagonistas de “Erkenci Kuş” parecen no tener mayor declaración que brindar.