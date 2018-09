Periodista revela el deseo sexual de su hijo hacia ella

“Pocas madres hablamos de que nuestros hijos nos meten mano”

La periodista española Celia Blanco dio una polémica declaración durante una entrevista con el sitio El Español, en donde aseguró que uno de los mayores tabúes de la actualidad es el deseo sexual que sienten los hijos por sus padres y afirmó: “Mi hijo me quiere muchísimo y me lo demuestra metiéndome mano”.

La escritora y locutora de radio señaló que cuando se habla de relaciones parentales y sexo, normalmente se piensa en abuso sexual, ya que el 85 % de los casos de violación ocurren dentro del entorno familiar, pero no siempre se trata de abuso.

“Hay una cosa que se llama testosterona y a nuestros hijos les empieza a ser efervescente a partir de los 10 años, y a veces lleva implícito eso”, dijo la comunicadora.

Blanco confesó que cuando su hijo comenzó a manifestar estas conductas, acudió con una psicóloga, quien le agradeció por hablar del tema porque muy pocas mujeres se atreven a hacerlo, aunque es una situación común.

“Yo a mi hijo le he tenido que decir: ‘Cariño, tú me quieres como si yo pudiera ser tu novia, y yo no soy tu novia, soy tu madre’”, explicó la periodista.

A través de su programa de radio, Celia rompe todo tipo de tabúes y señaló que se siente feliz y afortunada de poder hacerlo.

(Por:Telemundo)