Telemundo confirma séptima temporada de ‘El Señor de los Cielos’ en 2019, ¿sin Rafael Amaya?

Hay dudas sobre el futuro del actor en la narcoserie

Finalizó la sexta temporada de “El Señor de los Cielos” en Telemundo y se confirmó que habrá una séptima temporada de la saga. Al terminar el capítulo 99 de la narco serie que había sido protagonizada por Rafael Amaya durante seis años, apreció una leyenda que decía que la historia “continuará 2019”.

Había grane expectativa para ver como culminaba esta temporada ya que Aurelio Casillas, personaje que interpreta Amaya, había caído en coma y no había despertado hasta el momento. Muchos fans de la serie tenían la esperanza de que el protagonista volviera a aparecer pero pasaban los minutos y no sucedió.

El personaje como tal solo fue visto en la cama y tuvo una reacción en los últimos momentos, pero no se vio a Rafael Amaya salvo a unas fotos que aparecieron.

El final de la sexta temporada deja abierta la posibilidad de que Aurelio Casillas pueda volver a la vida, pero lo que no es certero es el regreso de Rafael Amaya. Algunos rumores que se replican en redes sociales apuntan a que no hay un contrato con el actor y no se ha llegado a un acuerdo para renovarlo.

La séptima temporada de “El Señor de los Cielos” sería muy diferente ya que por primera vez no contaría con la imagen de Amaya, si es que no regresa. Todas las temporadas previas se habían promocionado con el actor.

Telemundo ha continuado con sus series sin sus protagonistas originales como en la primera temporada de “Sin senos sí hay paraíso” sin Carmen Villalobos que había sido la actriz central en “Sin senos no hay paraíso” o también cuando Blanca Soto dejó “Señora Acero” y Carolina Miranda asumió otro rol que le dio continuidad al título de la historia.