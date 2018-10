David Ferrer le tira a Serena Williams: “Eso fue demagogia. No hay machismo en el tenis”

El tenista español que se encuentra a un paso del retiro consideró exagerados los alegatos de la estadounidense

MONTERREY, México – La denuncia de machismo en el tenis mundial que Serena Williams emitió tras la Final del US Open causó revuelo en los circuitos femenil y varonil dividiendo opiniones.

Al respecto, el veterano David Ferrer rechazó totalmente compartir la idea de la estadounidense, pues aseguró que el deporte blanco es uno de los más igualitarios que existen e, incluso, dijo que lo de Williams fue “demagogia”

¿Crees que exista machismo en el tenis?

Yo creo que no, es un deporte de los más igualitarios que hay, obvio hay cosas o detalles, pero como todo en la vida. El tenis es de los pocos deportes que se cobra igual tanto hombres como mujeres y eso creo que es bueno y es ejemplo, si me preguntas esto respecto a la Final del US Open con Serena, para mí hubo un poco de demagogia, no tiene nada que ver, en el hecho del cuadro masculino ha habido muchas más multas por parte de los hombres que las mujeres, no porque haya diferencia, simplemente porque los hombres se han comportado peor en las pistas que las mujeres”, señaló en entrevista el español de 36 años.

Jugaste tu último partido de Grand Slam contra Rafael Nadal, una figura importante en tu carrera…

“Fue bonito, me quedo con las cosas positivas, un jugador como Rafa, que he jugado durante toda mi carrera con él, en el último Grand Slam, jugar en la pista central contra él fue bonito, emotivo, lástima que me lesioné, nunca me había lesionado en un Grand Slam y justamente en mi último me lesioné, pero fueron emociones muy buenas, muy emotivas y aparte estaba mi familia”.

¿Te agradó el cambio de formato de la Copa Davis?

“Yo creo que (es) positivo, los cambios son complicados, la gente un poco reacia porque siempre ha existido, cada año el calendario es muy duro, muchos jugadores se lesionan, que se haya hecho en una semana le va a dar mucho valor al tenis y con el paso de los años ajustando el calendario va a ser mejor, incluso”.

¿Qué opinas de la mala racha por la que atraviesa Garbiñe Muguruza?

“Es normal, no siempre puedes estar allá arriba, estos parones o racha negativa te hace parar, desconectar un poco y volver. Garbiñe es una jugadora que en los torneos importantes se crece, tiene un talento descomunal y va a estar muchos años arriba, no hay que darle mucha importancia, es una mala racha”.

¿Qué falta para el cambio generacional en el circuito varonil?

“Es cierto que se han juntado tres o cuatro jugadores que en cualquier otra época de la historia hubieran sido dominantes claramente, se han juntado Roger Federer, Rafa Nadal, (Novak) Djokovic, Andy Murray, ahora no porque estuvo lesionado, por eso no les ha dado pie a que los jugadores jóvenes destacaran, pero (Alexander) Zverev va a ser uno de ellos, (Dominic) Thiem, Stefanos Tsitsipas, hay muy buenos jugadores, es cuestión de dos o tres años que el tenis va a cambiar”.

¿Quién es, para David Ferrer, el mejor tenista de todos los tiempos?

“Quizás Roger Federer y por poco le sigue Rafael Nadal, pero es difícil comparar, pero yo no coincidí en la historia de Bjorn Borg o (John) McEnroe, era otra época y otras raquetas, el tenis ha ido evolucionando, pero de mi historia, de lo que he vivido, Roger Federer se acerca a la perfección del tenis”.

Ferrer jugará en Monterrey, México su último torneo del año y colgará la raqueta en el 2019 jugando sus últimos seis eventos: la Copa Hopman, Auckland, Buenos Aires, Acapulco y cerrará sobre la arcilla del Conde de Godó (Barcelona) y Madrid.