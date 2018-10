Madre del niño al que le mutilaron el pene dice que no sabe a quién culpar

El padrastro del menor de cuatro años fue acusado por el hecho

PUERTO RICO – La madre del niño de cuatro años que se recupera luego de que casi perdiera su pene en circunstancias que se aún se investigan, Neicha Sánchez, dijo que no puede señalar a nadie, ni a su compañero consensual, ni a su familia como responsables por la herida de su hijo.

En entrevista con varios medios, la mujer relató su versión de los hechos, la mañana del pasado 31 de agosto, cuando encontró al menor con el pene severamente lastimado en el pueblo de Gurabo, donde viven.

Su pareja, Axel Gollena Morales, quien fue ingresado a prisión luego de encontrar causa para arresto por cargos de maltrato de menores y agresión grave, fue quien primero tuvo contacto con el menor, según Sánchez, pero entiende que no puede señalarlo como el responsable de la agresión, pues el chiquillo dormía en la casa del lado, propiedad de familiares de la mujer.

“Tienen que hacer una investigación, tienen que ver más allá, tienen que buscar… y el que sea culpable que sea culpable… porque tampoco han dejado la duda de que fuera un incidente”, dijo la fémina haciendo referencia a la fiscalía, quien sostiene que el pene del menor fue torcido bruscamente, al grado de causar desprendimiento de la piel y el músculo.

“El nene tenía el pipí aguantado, él lo lleva al baño, pero el nene seguía con el pipí agarrado. Cuando él verifica es que ahí ve sangre”, explicó Sánchez a Telemundo hablando sobre Gollena Morales.

“Lo primero que pensé fue que se había pinchado, un perro de casa lo había mordido. Desde un principio para nosotros fue un accidente”, añadió.

“Él no se estaba desangrado. Se veía como si se le hubiera desprendido el pellejito (porque el nene no tiene la circuncisión)”, detalló la madre en la entrevista.

Según expresó en la mañana en el programa El Despelote de la 94, el nene pasó la noche en casa de la abuela. En la mañana ella le pidió a su compañero que buscara al niño mayor, pero según dijo, el padrastro de los nenes encontró al menor sosteniendo su genital.

“Nos levantamos como siempre, yo le digo que me buscar al (al hijo) grande, como hay que subir unas escaleras…él dijo ‘está bien, no hay problema’. No pasaron ni cinco minutos cuando baja con el nene, (diciendo) que algo tenía el nene. Cuando lo vimos, lo primero que hice fue que lo arropé con la toalla y me fui al CDT (de Gurabo). Nosotros nos levantamos a las 7:00 a.m. y yo llegué al CDT a las 7:14 a.m., ese fue el lapso de tiempo que pasó”, relató en detalle la mamá de los niños, quien se encuentra embarazada.

“Yo no puedo juzgarlo, no puedo decir fuiste tú… Si fiscalía dice que él lo hizo, ¿por qué lo hizo en casa de mi mamá donde había más personas?”, expresó.

El niño ya fue intervenido quirúrgicamente en dos ocasiones y estuvo en riesgo de perder su miembro.

La jueza Evyanne Mártir Hernández, del Tribunal de Primera Instancia de Caguas, encontró causa para su arresto y le impuso una fianza de $1 millón, la cual no prestó y fue ingresado a la cárcel regional de Bayamón.

La vista preliminar fue señalada para el 16 de octubre.