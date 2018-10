Detienen a madre por bebé muerto y gemelo herido en Queens

Los hermanos de un año de edad fueron encontrados lesionados en extrañas circunstancias

Una joven madre de cinco hijos fue detenida tras la muerte de su bebé de un año en Queens, mientras el hermano gemelo permanece hospitalizado en condición grave.

No se han presentado cargos a la mujer no identificada. La policía informó que el padre de los niños no vive con ellos, según NBC News.

Los gemelos -una niña y un varón- de un año de edad, fueron encontrados con trauma corporal severo en una casa en Auburndale anoche y la bebé Elaina Torabi falleció poco después. La causa de la muerte no ha sido precisada.

El niño, cuyo nombre no se hizo público, permanece en estado crítico en Cohen Children’s Medical Center.

Otras hijas de la mujer, de 2, 4 y 5 años, también estaban dentro de la casa en Ashby Avenue. No presentaban heridas, pero fueron trasladadas a un hospital del área como medida de precaución. Ahora están bajo custodia de la Administración de Servicios a la Niñez (ACS).

La madre de 30 años de edad llamó al 911 poco antes de las 10 p.m. anoche desde su residencia. Cuando llegaron los policías, descubrieron a la bebé Elaina Torabi inconsciente, y su hermano gemelo tenía “traumatismo corporal grave”.