Hispana “racista” que llamó “indio” y “animal” a ecuatoriano cierra su cuenta de Facebook

Aparentemente, no pudo con el repudio generalizado que provocó el video del altercado que se volvió viral

La hispana que aparece en un video viral insultando a un ecuatoriano en una calle de Nueva York por su origen y su aspecto físico habría cerrado su cuenta en Facebook.

La mujer, que se hacía llamar Maga Moncayo en la red social, no aparece este jueves ni siquiera en el lista de personas bajo ese nombre.

Justo después del incidente que trascendió en Facebook el pasado viernes, la hispana – que cibernautas identificaron también como ecuatoriana – se defendió desde su cuenta de FB bajo el argumento de que el video solo muestra una parte del incidente, más no lo que ocurrió antes.

Sin embargo, Moncayo nunca presentó prueba que validarara su planteamiento.

“Un hombre que me insulta, me agrede por ser mujer, solo graba lo que le respondí, sí lo iban a arrestar esa noche. Y yo le dije esto no es Ecuador para que un macho me agreda”, argumentó la mujer en una de las publicaciones en la que de fondo se ve una foto del individuo con el que tuvo la pelea.

En otro “post”, la fémina rechazó que fuera racista.

“No ser (soy) racista, es la verdad. Viene con costumbres de otros países como es la bulla, el no respetar a las mujeres. Lo pongo en su sitio y le dolió”, planteó Moncayo.

No sería raro que la mujer haya recibido un aluvión de mensajes o comentarios negativos y por eso haya decidido cerrar la cuenta, ya que el video ha transcendido a nivel nacional e internacional generando críticas. Uno de los clips sobrepasa el millón de reproducciones.

Moncayo fue condenada por su comportamiento que muchos tildaron de “racista”, “ignorante” y “ridículo”.

En el video, la mujer aparece llamando “indio”, “asqueroso” y “animal”, entre otros calificativos, a un taxista ecuatoriano al que además amenaza con reportar a las autoridades.

La pelea inició por un espacio de estacionamiento.

El Diario trató de contactar a Moncayo para conocer su versión de los hechos, pero ésta no respondió a nuestros mensajes.