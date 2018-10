Gobierno federal retira intención de apelación para deportar a repartidor de pizza

El inmigrante Pablo Villavicencio y sus abogados recibieron con alegría la noticia y esperan que en pocos meses el ecuatoriano regularice su estatus y reciba su residencia

Dos días después de que los abogados de Pablo Villavicencio, el repartidor de pizza que permaneció casi dos meses privado de la libertad en un centro de detención, recibieran una notificación en la que el Gobierno federal anunciaba que apelaría el freno a su deportación, la Administración Trump decidió echarse para atrás y retiró la solicitud. Los documentos presentados este viernes en la corte no explicaron los motivos del cambio, pero la inesperada decisión fue recibida con mucha alegría y emoción por parte del repartidor de comida y sus defensores.

“Me siento muy contento con esta nueva determinación, pues no puedo negar que aunque siempre he sido optimista, al recibir la intención de esa apelación, al mismo tiempo tenía miedo, porque uno sabe que en estos casos se enfrenta a gente muy poderosa e intolerante”, dijo el inmigrante. “Creo mucho en la justicia de este país y en que la Constitución está por encima de esta Administración que quiere atacarnos y siento que además el juez al que le tocaba la asignación de esa solicitud iba a actuar en justicia, sin ningún régimen ni presión”.

El inmigrante recuperó su libertad en julio pasado, luego de que el juez Paul Crotty ordenó que mientras peleaba su caso de inmigración para permanecer en el país, debía estar libre y no podría ser deportado.

Villavicencio, quien fue detenido por ‘La Migra’ el 1 de junio pasado cuando llevaba un ‘delivery’ de pizza a la base militar Fort Hamilton, en Brooklyn sin razones evidentes tras mostrar el ID Municipal (IDNYC), agregó que el ajuste de su estatus migratorio va por buen camino. En agosto pasado USCIS aprobó su solicitud de residencia por estar casado con la ciudadana Sandra Chica y tener dos hijas ciudadanas, y acaba de recibir la aprobación de la forma 130 que le otorga su residencia, pero falta pelear la cancelación de su deportación.

“Estamos muy optimistas y lo de la anulación de mi deportación ya está en proceso, los abogados están trabajando en eso y espero que toda esta pesadilla se resuelva muy pronto”, agregó el padre de familia.

Asimismo, Legal Aid Society, organización que lleva la defensa del inmigrante, aplaudió el revés del Gobierno y dijo que seguirán luchando por los derechos del ecuatoriano.

“Nos complace que hoy el gobierno federal haya retirado por completo su desafío a la duramente ganada liberación del señor Villavicencio del centro de detención de inmigración y su oportunidad de obtener un estatus legal”, aseguró Legal Aid. ”Con Debevoise & Plimpton LLP, continuaremos representando al señor Villavicencio, y trabajaremos con él para obtener el estatus para que permanezca en los Estados Unidos con su familia”.

El gobernador Andrew Cuomo también se mostró complacido con el revés del Gobierno federal.

“Al rechazar la apelación de una orden judicial que liberó a Pablo Villavicencio, el gobierno federal está admitiendo lo que ya sabíamos: no había ninguna razón legítima para encerrar al Sr. Villavicencio y alejarlo de su familia”, dijo el mandatario estatal. “El arresto de ICE del Sr. Villavicencio mientras estaba haciendo su trabajo era una afrenta escandalosa a nuestros valores de Nueva York y planteaba serias preocupaciones sobre los perfiles étnicos”.

La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos no quiso revelar detalles sobre el retiro de la intención de apelación ni emitir un comentario.