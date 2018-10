Nuevas voces de la democracia

David Torres es asesor en español de America's Voice y America's Voice Education Fund

Es un rasgo ya distintivo la participación de los jóvenes en los más recientes ciclos electorales. Y en lo que se refiere a la comunidad latina, su esfuerzo promoviendo el registro electoral y el eventual voto se intensifica cada vez más. De tal manera que van dejando una huella histórica sobre la importancia de su papel en el ejercicio de la democracia, especialmente en momentos en que su comunidad es atacada desde el poder. Algunos de ellos, del Proyecto de Información Electoral del Condado de Orange, hablan aquí precisamente sobre la importancia histórica de su esfuerzo no solamente con miras a las elecciones intermedias del 6 de noviembre, sino con una proyección a mucho más largo plazo.

● Luis Alemán

“La importancia histórica de ser parte de este proyecto es hacer que las comunidades que han sido olvidadas o las que nunca han sido representadas, como la latina o la asiática, tengan por primera vez una voz y que se den cuenta de que su voz es su voto, y su voto importa. Si podemos enviar un mensaje como latinos, aunque sea a largo plazo, de que somos una fuerza electoral, vamos ver que los políticos van a cambiar sus políticas hacia nosotros, y nuestras escuelas y ciudades van a recibir más fondos, por ejemplo. Lo que más me gustaría ver a largo plazo es que nuestra comunidad se dé cuenta de que sí somos importantes, y de que independientemente de que digan en Washington o el presidente, sí importamos y sí tenemos derechos en este país”.

● David Tapia

“Pienso que esta campaña y esta elección que se realizará en noviembre es muy importante, especialmente para los jóvenes que creen que el voto no cuenta. Queremos convencer a la gente para que vaya a votar a las urnas. Eso es lo importate: que vayan a votar, por eso estamos participando hoy aquí”.

● Jovanni Álvarez

“La razón por la que esto es importante para mí es que durante la elección anterior muchos jóvenes no participaron, no fueron a votar. Esta elección que viene va a ser diferente porque nuestras voces van a ser escuchadas, y el impacto no será solamente para esta ocasión sino para más adelante, porque esto empieza hoy… y ojalá avancemos en esa dirección para que ayude a la clase media y a otras menos favorecidas, no solamente a la gente rica”.

● Laura Meléndez

“Ya dimos la oportunidad al nuevo presidente de ver cómo hacía su trabajo. Por eso, como hay muchas cosas en las que no estamos de acuerdo, este es el momento decisivo para cambiar ese rumbo. Porque solamente votando vamos a poder ganar más espacios en el sistema electoral, y solo así podremos hacer que nuestra voz se ponga en la mesa de discusión, y se logre un balance”.

● David Montes

“Pienso que esta elección es la más importante de los últios años porque necesitamos un balance de poder, pues la persona que está ahora a cargo de la presidencia está atacando mucho a las minorías. Entonces creo que es decisivo que hagamos un cambio para poder balancear el poder y pueda haber rendición de cuentas”.

● Sandra Vivian Quiroz

Es muy importante ir a la comunidad e informarle sobre las próximas elecciones. Muchos no son conscientes de la elección o piensan que su voto no va a significar un cambio en su comunidad. Al promover la participación electoral en duferentes áreas del condado de Orange podemos establecer conexiones con la gente de la comunidfad y animarla a que se involucre para que su voz sea escuchada.