Ellen DeGeneres explota contra Trump por burlarse de Christine Blasey Ford

La presentadora se suma a la indignación nacional

Tras conocerse que el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se burló y cuestionó abiertamente el testimonio de la doctora Christine Blasey Ford, quien acusa al nominado republicano -ya confirmado por el Senado- a ocupar la vacante de la Corte Suprema de Estados Unidos, Brett Kavanaugh, de haber abusado sexualmente de ella, la presentadora Ellen DeGeneres no ha podido resistirse a arremeter en términos muy duros contra el mandatario por la escasa sensibilidad mostrada ante un caso tan grave y preocupante.

“Are you hopeful in this moment?” –@savannahguthrie “I’m hopeful, but then I see things that just continue to happen. I see Trump and he’s now mocking Dr. Ford…You don’t mock somebody.” –@theellenshow pic.twitter.com/43RGoBPvMP — TODAY (@TODAYshow) October 5, 2018

Para ello, la también humorista ha recordado a la opinión pública que ella ha sufrido en sus propias carnes el desconcierto y el trauma psicológico que se desprenden de tan indignantes delitos, al tiempo que ha afeado al antiguo empresario que banalice con un asunto tan serio y que transmita un ejemplo tan negativo en su condición de comandante en jefe del país.

“Como víctima que soy del abuso sexual, me siento furiosa con esa gente que sistemáticamente no cree a las víctimas y que les dice: ‘¿Pero cómo puedes no acordarte del día exacto en que ocurrió?’. Es que por lo general no recuerdas esos detalles tan concretos. Lo que recuerdas es lo que te ha pasado, dónde estabas y cómo te hace sentir; eso es lo que recuerdas”, ha asegurado la intérprete a su paso por el programa matutino ‘Today Show’.

La estrella televisiva también ha expresado su inquietud ante el hecho de que ciertas figuras de relevancia pública, especialmente aquellos políticos que deberían ejercer de referentes para la sociedad, exhiban sin tapujos su ignorancia y falta de empatía ante las terribles consecuencias que pueden derivarse del machismo y de la discriminación histórica que viven las mujeres.

“Yo tenía quince años cuando me pasó… No voy a entrar en detalles porque no viene al caso, pero hay que entender que a esas edades se es muy vulnerable psicológicamente. Cuando se viola de esa manera la confianza de una adolescente, no sabes qué hacer y no quieres decir nada porque, para empezar, tú misma no entiendes qué ha pasado y por qué ha pasado”, ha explicado en la misma conversación antes de hacer referencia a una de las dinámicas más comunes entre las víctimas más jóvenes: la de autoculparse de lo ocurrido.

“Luego empiezas a preguntarte: ‘¿Cómo he sido tan estúpida para dejar que pasara?’. En esos momentos crees que lo tienes todo bajo control y que podías haberlo evitado, pero no es así. No todo depende de ti”, ha sentenciado.