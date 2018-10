Limusina donde murieron 20 en accidente no pasó inspección y conductor no tenía licencia

El gobernador Andrew Cuomo dio más detalles de las investigaciones

La limusina que se estrelló el sábado pasado causando la muerte de 20 personas no pasó la inspección de autoridades, afirmó el gobernador Andrew Cuomo a periodistas durante desfile por el Día de Colón.

Aunado a ello, el conductor, Scott Lisinicchia, de 53 años de edad, no tenía licencia para conducir ese vehículo, agregó el demócrata.

“El conductor del vehículo… no tenía la licencia adecuada para operar ese vehículo. Segundo, ese vehículo fue inspeccionado por el Departamento de Transporte del Estado de Nueva York el mes pasado y no pasó la inspección y se suponía que no debía estar en la carretera”, dijo Cuomo.

Los reportes oficiales de los peritajes no se han dado a conocer, para determinar cómo ocurrieron los hechos el sábado pasado en una intersección en Schoharie, cerca de Albany.

Testigos dijeron que la limusina viajaba alrededor de 60 mph (unos 90 k/h) cuando atravesó una señal de alto frente a Apple Barrel Country Store & Café.

“El propietario de la empresa, en mi opinión, porque habrá consecuencias legales, el propietario de la empresa no tenía ningún negocio (sobre un) vehículo fallido en la carretera”, dijo el gobernador.

El autobús se averió y la compañía envió el vehículo de Prestige Limousines, una empresa que en los últimos dos años, ha tenido cuatro vehículos fuera de servicio tras ser revisados por autoridades, según documentos de la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes que fueron obtenidos por DailyMail.com.

Según los residentes se prohibió a los camiones usar la carretera en los últimos años después de que varios perdieran el control mientras bajaban por la pendiente pronunciada, dijo el Departamento de Transporte del estado.

Entre las víctimas, 18 de las cuales iban a una fiesta, estaban Amy y Axel Steenburg, quienes murieron. Éste ha sido el peor accidente vial en Estados Unidos desde 2009.