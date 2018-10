Ladrón viola a anciana esposa de ex policía en su casa en Brooklyn

Otra agresión sexual fue reportada en East Village

La policía detuvo a dos ladrones que aparentemente irrumpieron en la casa de un anciano policía retirado, y ataron y agredieron sexualmente a su esposa de 71 años.

Los detenidos, un hombre de 21 años y una mujer de 25, no han sido identificados, tras ser arrestados abordo del auto de las víctimas, informó New York Post. Un tercer sospechoso no ha sido detenido en relación con el robo sucedido ayer lunes alrededor de las 6 a.m. en Marine Park, Brooklyn.

El hijo de 47 años de la pareja también estaba dentro de la casa en el momento del incidente, dijo la policía.

El trío amenazó a los residentes y les exigió dinero y joyas. Cuando el anciano de 72 años rechazó sus demandas, uno de los ladrones lo golpeó en la cara con un objeto cortante.

Luego ataron a la mujer con cinta adhesiva y la atacaron sexualmente, antes de huir en un Honda Civic 2012, en el que dos de los ladrones fueron detenidos.

En otro incidente de agresión sexual, una mujer de 42 años fue atacada en el interior de un edificio de apartamentos en East Village.

La policía busca al sospechoso que, según la denuncia, siguió a la mujer al interior del edificio, abusó sexualmente de ella en el ascensor, luego le apretó el cuello y huyó.

La víctima fue hospitalizada en condición estable. El hecho sucedió alrededor de las 8 a.m. de ayer cerca de las calles East 20th y Avenue C, reportó Pix11.