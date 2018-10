Ozuna conmueve con sus ruegos por estas niñas con cáncer

No podrás evitar llorar

Unas imágenes de Ozuna conmueven en las redes sociales. El cantante tiene tomadas de las manos a dos niñas que batallan contra el cáncer, mientras con lágrimas en los ojos, ora a Dios pidiendo un milagro por sus vidas.

“Más importante que mi fama, que lo que yo haga con mi música, tu eres grande, tú sabes lo que te quiero decir, todas las noches te lo pido, tengo dos hijos que están bien… Te pido un milagro, un milagro, yo lo quiero ver con mis ojos por favor te lo pido… Tú eres grande, el mejor, me has parado de nuevo, me has tienes contigo, me tienes vivo, te pido por estos niños, has un milagro”, fue parte de la oración de Ozuna, quien entre lágrimas sostenía las manos de estas pequeñas.

No es la primera vez que vemos a Ozuna compartir con niños que batalla por vivir. El cantante periódicamente visita hospitales y comparte con ellos, les canta, y ora.