Mazda retira masivamente autos del mercado en USA por un error en la oxidación de la suspensión

La compañía Mazda retirará más de 48 mil vehículos de los modelos Mazda6 2010 y 2009 de las carreteras estadounidenses debido a que algunos componentes en la suspensión pueden ser propensos a oxidarse y romperse con facilidad al acelerar. Esto puede causar que los conductores pierdan control del vehículo y puedan verse involucrados en un accidente de auto.

Aparentemente, los componentes de la suspensión se pueden oxidar más fácil en carreteras o lugares con alto contenido de sal, ya que este mineral acelera el proceso de oxidación en los componentes de la suspensión.

Los lugares más propensos a ver la suspensión de su Mazda6 oxidarse son: Connecticut, Delaware, Illinois, Indiana, Iowa, Kentucky, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Virginia, West Virginia, Wisconsin y el Distrito de Columbia.

“Cuando la corrosión avanza con el tiempo, la rigidez del punto de montaje en el lado del pasajero del brazo de control inferior puede deteriorarse y la alineación de la dirección puede cambiar”, explicó la compañía en un comunicado. “Pasar por un bache durante la conducción a alta velocidad con la condición del sujeto puede provocar la rotura del miembro transversal y reducir el control de la dirección, lo que podría aumentar el riesgo de un choque”.

Según la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés), hasta ahora no se ha reportado ningún accidente automovilístico o lesiones de conductores debido a estos fallos. Pero Mazda quiere prevenir que sucedan a toda costa y, por lo tanto, invita a los dueños de estos vehículos a estar precavidos de los inesperados cambios que sucedan en su auto.

Mazda explica que el problema se debe a que la manufacturera no aplicó la suficiente cantidad de pintura para cubrir las piezas de suspensión y estima que hay más de 22 mil Mazda6 del 2009 y más de 26 mil Mazda del 2010 elegibles para ser retirados de las carreteras.

Aquellos conductores con un Mazda6 estilo sedán que hayan sido fabricados en Flat Rock, Michigan, entre las fechas del 4 de febrero del 2008 y el 1 de octubre del 2010, deben contactar al servicio a clientes de Mazda o averiguar si su vehículo califica para un retiro en la página oficial de la NHTSA.