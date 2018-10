La razón de Trump sobre la salida de James Mattis como secretario de Defensa

El presidente considera que, al final, todos se van del gobierno

El presidente Donald Trump sugirió que el secretario de Defensa, James Mattis, podría ser uno de los próximos funcionarios que dejará su Gabinete.

Al menos así lo reveló en una entrevista el domingo en el programa “60 minutos”, donde reconoció que hay colaboradores con las que “no está emocionado”.

El entrevistador Lesley Stahl le preguntó al mandatario si Mattis se iría, siguiendo los rumores iniciados hace algunas semanas, el presidente Trump respondió: “Bueno, no lo sé. No me ha dicho eso”.

Afirmó que tenía muy buena relación con el general, pero lo calificó de “demócrata”.

“Tengo una muy buena relación con él. Almorcé con él hace dos días. Tengo una muy buena relación con él. Podría ser que lo sea. Creo que es un demócrata, si quieres saber la verdad”, dijo el presidente Trump.

Insistió que respeta al general Mattis, pero que al final, “todos los funcionarios se van”.

“Nos llevamos muy bien. Puede irse. Quiero decir, en algún momento, todos se van. Todos. La gente se va. Eso es Washington”, expresó.

Mattis ha mantenido su propia postura en asuntos exteriores, como la relación con Corea del Norte, sobre cuyo acuerdo desconfió, debido a las pocas pruebas que la administración de Kim Jong-un ha ofrecido sobre la destrucción de armas nucleares.

Incluso fue señalado por algunas fuentes como el autor del artículo en el New York Times sobre la “resistencia” en la Administracion Trump. Mattis desmintió que él fuera el responsable del polémico texto.