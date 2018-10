Exigen que no se aprueben leyes sobre acoso sexual en NY a espaldas de víctimas

En el primer aniversario del movimiento “MeToo” contra la violencia sexual, políticos y activistas urgen al Gobernador y legisladores que se escuchen las voces de quienes han sufrido ese flagelo

Recientemente el Estado de Nueva York promulgó un paquete de leyes que pretenden poner fin al acoso sexual, y aunque las medidas fueron bien recibidas por diferentes sectores, este lunes víctimas, líderes políticos y activistas aseguraron que esas normas se aprobaron a “puertas cerradas”, sin tomar en cuenta voces relevantes. Y en el marco del primer año del movimiento #MeToo contra la violencia sexual, exigieron que se haga una reforma a las medidas estatales y se escuche a quienes tienen historias que contar.

Así lo pidieron decenas de manifestantes que se dieron cita este lunes en la sede del Concejo Municipal y la Alcaldía de Nueva York, apoyando la iniciativa del Grupo de Trabajo contra el Acoso Sexual (SHWG), integrado por siete empleadas estatales que sufrieron hechos de acoso y abuso.

El clamor es que el Estado implemente leyes más fuertes contra ese flagelo, y realice nuevas audiencias públicas en las que se de oportunidad de escuchar los testimonios de las víctimas, quienes han promovido una serie de recomendaciones a través de la campaña “Albany libre de acoso”.

Los manifestantes aseguraron que mientras más de una docena de estados alrededor del país ha creado centros de leyes de víctimas y han promovido audiencias con ellas, en Nueva York no se ha realizado una sola audiencia sobre acoso sexual en los últimos 25 años.

“Estas nuevas leyes aún no alcanzan lo que se necesita. Dentro de nuestro grupo de trabajo, creemos que las nuevas leyes no habrían cambiado los resultados en ninguna de nuestras experiencias traumáticas de acoso en el lugar de trabajo, ni el proceso de presentación de informes que apoyamos”, aseguró el Grupo de Trabajo contra el Acoso Sexual. “Las víctimas deben ser incluidas en la conversación, o volveremos a terminar con las leyes que no protegen grandes porciones de la fuerza laboral de nuestro estado, tanto públicas como privadas. Los legisladores pueden usar estos testimonios para elaborar reformas significativas, en un proceso transparente.

Ejemplo de Christine Blasey Ford

La congresista Carolyn Maloney hizo un llamado a que no se ignore a las víctimas y destacó que se apoyen más esfuerzos como el de la doctora Christine Blasey Ford, quien señaló públicamente al hoy magistrado de la Corte Suprema de Justicia Brett Kavanaugh, de hechos de abuso sexual.

“En el primer aniversario de la campaña #MeToo, estamos empezando a ver cambios reales, pero hay mucho más que hacer. Las víctimas de agresión sexual han sido silenciadas durante demasiado tiempo, pero el movimiento #MeToo arrojó luz sobre el abuso e impulsó a muchos sobrevivientes a presentarse”, dijo la legisladora. “Habiendo presenciado el testimonio de la doctora Blasey Ford y los resultados del nombramiento de Kavanaugh, deberíamos hacer mucho más para proteger a quienes han sufrido acoso y agresión sexual”.

Liz Krueger, senadora estatal, resaltó la valentía de quienes han compartido sus historias de acoso y abuso sexual, pero advirtió que otras historias han sido tomadas con “oídos sordos”.

“En la sesión anterior, nuestra Legislatura del Estado dio los primeros pasos para abordar este problema apremiante, pero queda mucho más por hacer. Al celebrar audiencias y escuchar las voces de las víctimas, finalmente podemos tener el proceso abierto y transparente que necesitamos para crear reformas efectivas y detener el flagelo del acoso sexual”, dijo la líder política.

Jacqueline Ebanks, directora de la Comisión de Equidad de Género, afirmó que cualquier ley contra el acoso sexual creada sin escuchar a los sobrevivientes, no solo los revictimiza sino que hacen insuficientes.

“Las leyes contra el acoso sexual son más efectivas cuando son informadas por aquellos que se han sentido indignados y viven con el trauma de ser acosados sexualmente”, dijo la activista. “Es hora de que el Estado se oponga a la violencia sexual creando leyes impactantes centradas en las voces de las víctimas”.

Susan Lerner, directora de la organización Common Cause/NY, urgió a Albany a que se pongan de lado de quienes han sufrido ese flagelo. “No podemos seguir el ejemplo del Gobierno federal y echar a rodar a millones de mujeres que protestaron por el nombramiento del juez Kavanaugh. No podemos tener las leyes más fuertes en la nación sin el aporte de expertos y víctimas”, dijo.

Las candidatas al senado estatal Julia Salazar y Jessica Ramos, quienes ganaron su nominación por el Partido Demócrata en septiembre pasado, también se sumaron al clamor para que Albany no deje de escuchar a las víctimas y se comprometieron a trabajar por la protección de los derechos de las mujeres cuando estén en la Legislatura.

“No se puede legislar sobre acoso sin oír a quienes lo han sufrido. Eso tiene que cambiar”, dijo Salazar, como futura legisladora y sobreviviente de acoso. “Es vital que busquemos fortalecer nuestras leyes y la definición legal de lo que es acoso sexual y sin escuchar las voces de quienes han sido sobrevivientes no podemos estar en una posición de cambiar nada, porque no podremos darle poder a la gente directamente impactada”.

Gobernador dispuesto a escuchar

Sobre los reclamos, la Oficina del Gobernador Andrew Cuomo aseguró que el mandatario estatal no solo mantiene las puertas abiertas a nuevos cambios legislativos para luchar contra el acoso sexual, sino que recordó que las normas aprobadas recientemente reflejan su compromiso de tomar en cuenta diferentes opiniones y experiencias.

“Estamos orgullosos de haber aprobado el proyecto de ley contra el acoso sexual más fuerte de la nación, que se implementó recientemente, con regulaciones que reflejaban más de 400 comentarios de neoyorquinos”, aseguró Hazel Crampton-Hays, vocera del Gobernador. “El Gobernador ha dicho que está abierto a audiencias y legislación y regulaciones adicionales para fortalecer aún más estas protecciones de importancia crítica para el lugar de trabajo en la próxima sesión”.

Paquete de leyes contra el acoso sexual en NY: