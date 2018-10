Casita María contra el suicidio adolescente

El año pasado, un inquietante informe del organismo federal Centers for Disease Control and Prevention, o CDC, confirmó algo que varias organizaciones de nuestra Hispanic Federation venían denunciando desde hacía tiempo, que las tasas de suicidio de los estadounidenses de 15 a 19 años eran las más altas de los últimos 40 años, y que de esos porcentajes, los más elevados correspondían a las muchachas latinas.

La Dra. Rosa Gil, directora general de Comunilife (www.comunilife.org), una de nuestras agencias miembro, comentó entonces que “la incidencia de pensamientos suicidas entre las adolescentes latinas de Nueva York aumentó en un 3% en apenas dos años. A nivel nacional, el número de chicas hispanas en los grados 9 al 12 que han considerado la posibilidad de suicidarse se acerca al 20%, o una de cada cinco”.

Comunilife, que presta servicios en Queens, donde más de una de cada cinco adolescentes latinas contempla la posibilidad de quitarse la vida, cuenta con un programa de prevención del suicidio llamado Life Is Precious/ La vida es preciosa.

Otra organización de la Hispanic Federation que presta servicios de esa índole es Casita María (www.casitamaria.org, (718) 589-2230), que desde hace 84 años trabaja en y para la comunidad latina de Nueva York.

“En nuestra comunidad”, comenta Haydée Morales, Directora Ejecutiva de Casita María, “las familias son muy protectoras de las muchachas, pero en el contexto de la cultura estadounidense éstas tienen más independencia. Nosotros debemos establecer un balance que permita que nuestras jóvenes triunfen en la cultura norteamericana al mismo tiempo que las ayudamos y protegemos”.

El programa de prevención del suicidio de Casita María se llama Smart Leaders, y según Haydée Morales, “ayuda a desarrollar la autoestima y la confianza de las muchachas de 14 a 18 años, y a explorar su potencial de liderazgo y hacer escuchar sus voces”.

Entre los objetivos del programa también figuran el poner fin a la cultura del silencio y lograr que las jóvenes adquieran poder de decisión sobre lo que les sucede en sus vidas, además de poder darse apoyo las unas a las otras.

Para recibir más información sobre estas y otras de las más de 100 organizaciones miembro de la Hispanic Federation, llamen a nuestra línea bilingüe y gratuita al (866) -HF-AYUDA u (866) 432- 9832.

También pueden nuestro sitio Web, www.hispanicfederation.org, o seguirnos en Facebook y Twitter e Instagram.

No olviden que Puerto Rico y los puertorriqueños siguen necesitando nuestra ayuda y nuestro apoyo. Les aliento a que se informen sobre la iniciativa Take Action for Puerto Rico visitando www.hispanicfederation.org o buscándonos en Facebook y Twitter.

Y donen a nuestro Fondo Unidos en www.hispanicfederationunidos.org.

Aprovecho para darles el número de la Línea de Información sobre el SIDA, 1-800-233-7432.

¡Celebren con nosotros el vigésimo octavo aniversario de la Hispanic Federation! ¡Hasta la próxima columna!

-José Calderón es el presidente de la Hispanic Federation