Radamel Falcao tenía prisa y viajó en el metro de Nueva York con todo y maletas

Apenas terminó su partido contra Costa Rica se vio apurado al 'Tigre' camino al JFK

Luego de jugar 80 minutos del partido entre las selecciones de Colombia y Costa Rica en el Red Bull Arena de Harrison, Nueva Jersey, el goleador colombiano Radamel Falcao se duchó, se despidió de sus compañeros y emprendió camino al aeropuerto a bordo del metro de la ciudad de Nueva York.

Los comentarios no se hicieron esperar y muchos instaban al ‘Tigre‘ a hacer lo mismo en el transporte público de las ciudades de Bogotá, Barranquilla o Medellín, a mostrar su ‘humildad‘ en esas circunstancias en las que no podría tomarse ni una foto, ni dejar sus maletas Gucci al alcance de otros, no sin temor a que le robaran ‘hasta la risa’.

Por la premura y tomando en cuenta que ya pasaron 24 horas de la foto, el famoso ‘Tigre’ de Santa Marta seguramente ya está en el Principado de Mónaco, donde acaba de ser presentado el francés Thierry Henry como el nuevo director técnico de los rojiblancos.