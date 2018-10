Kim Kardashian se desnuda en Instagram, pero dice ser tímida e insegura cuando se trata de sexo

La celebridad saltó a la fama gracias a un vídeo porno

Kim Kardashian ha dado la declaración más comprometedora de su carrera. La socialité ha dicho: “En casa soy mucho más conservadora que en mi vida pública”, según informó la revista Entertainment Tonight.

Cabe recordar que la esposa de Kanye West saltó a la fama gracias a un vídeo porno, el cual la catapultó al estrellato. Después de una grabación en la que de penosa y tímida no se le ve nada, Kim, junto a su familia, se apoderaron de la televisión con el famoso reality Keeping Up with the Kardashians.

En la actualidad, incluso, es toda una sensación por lo atrevida y osada que suele ser en las redes sociales al publicar un sin fin de fotografías en las que rosa la censura de Instagram al dejarse ver más desnuda que tímida e insegura.

La celebridad dice ser muy abierta y explosiva en su vida pública, pero es totalmente “conservadora y tímida” en su vida íntima. En la misma publicación prácticamente ha dicho que no le da pena estar desnuda delante de más de cincuenta personas para una sesión de fotos, pero sí cuando es con una sola persona.