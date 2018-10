FIFA tiene en la mira a la Liga MX por posible amaño de partidos

Desde adentro dudan que exista semejante posibilidad, pero el organismo rector del fútbol mundial sigue pistas

Con base en datos difundidos por la revista Proceso, el diario Reforma publicó el fin de semana que los comisarios de la Liga MX fueron alertados por la FIFA de que el certamen estará bajo investigación por amaño de partidos, toda vez que el de México es un torneo que genera altas cantidades de dinero en apuestas.

Hay elementos que permiten suponer que existe una estrecha relación que hay entre las casas de apuestas y los clubes de la Liga MX; además una firma suiza llamada Sportradar realizó un análisis y encontró un gran riesgo de corrupción en el fútbol mexicano por las apuestas que manejan en los partidos de hasta 12 millones de euros por encuentro en el curso pasado (Apertura 2017), de las cuales un gran porcentaje proviene de la modalidad en línea.

Reacciones

A Ricardo Ferretti le parece insensato considerar que un futbolista puede verse inmiscuido en el arreglo de un partido.

El técnico de Tigres consideró que en México es difícil que se dé el amaño de partidos, situación por la que la FIFA tiene en la mira a la Liga MX.

“No creo. Yo en lo personal no he visto nada anormal, no creo que un profesional entre a entregar su partido. Eso eso es lo que pienso, así soy yo, que investiguen y si hay algo pues van a tener que aclararlo las personas involucradas en esto, yo no lo creo”, declaró.

El técnico de los Pumas David Patiño tampoco cree que eso suceda en la Liga.