Bebé estaba viva cuando su abuela la puso en el horno

Nadie logra entender lo que motivó el crimen

La bebé que fue apuñalada por su abuela en Mississippi habría entrado con vida al horno donde fue hallada por las autoridades.

La autopsia de Royalty Marie Floyd dice que la menor de 21 meses estaba viva cuando su abuela Carolyn Jones la puso en un horno encendido después de apuñalarla. La pequeña murió por la herida de puñal y por quemaduras.

Jones fue arrestada y acusada de asesinato en primer grado. La pequeña vivía con la abuela. Se desconoce por qué.

“Royalty Marie Floyd fue lo mejor que me pasó en la vida”, escribió la madre Veronica Shant’e Jones. “Ella es mi primera y única hija. Mi primer amor. [Esto] es lo más difícil que he tenido que pasar en mi vida. Me han arrancado el corazón de mi pecho”.

La madre no encuentra explicación al hecho ya que, según ella, la abuela le daba trato de primera a la bebita.