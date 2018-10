Chiquis Rivera vuelve al hospital tras operación de emergencia

La cantante tuvo que regresar con el doctor después de sufrir de endometriosis

Chiquis Rivera causó tremendo susto a su familia y a sus fans cuando tuvo que ser operada de emergencia al experimentar un dolor fuerte en la zona abdominal. La cantante fue hospitalizada debido a que padecía de endometriosis, una hemorragia interna.

Tras una semana convaleciendo y en reposo absoluto como su doctor se lo indicó, Rivera regresó al hospital para que se le quitaran los puntos de sutura, puntadas.

La intérprete de “Entre Botellas” compartió el momento en sus historias de Instagram.

“Me las quería quitar yo en la casa solita, pero no. Johnny me las quería quitar con unas tijeras para cortar la carne“, expresó en el video.

Chiquis monstró como quedó después de remover las puntadas e indicó que la última si le había dolido.

“Eso fue todo. Esperé más de lo que se tardaron en remover las puntadas. Le hice caso al doctor, me dijo que viniera con un doctor para que me los quitara“, dijo.

La Chiquis regresa al hospital para quitarse las puntadas pic.twitter.com/VFe78eTDHR — NovelaLounge (@NovelaLounge) October 23, 2018

Su hermano Johnny también grabó para su red social el procedimiento de Chiquis en el hospital.