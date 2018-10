¿Irina Baeva embarazada y esperando bebé de Gabriel Soto?

La actriz aclara si se convertirá en mamá al lado del galán de telenovelas recién divorciado

Irina Baeva y Gabriel Soto ya viven su romance libre y abiertamente ante el mundo. La pareja se conoció grabando la telenovela “Vino el amor” en Televisa y no fue hasta hace pocas semanas que los dos aceptaron que están juntos después de negarlo por varios meses.

Ahora que ya no esconden su amor ha iniciado el rumor de que la actriz de origen ruso estaría embarazada y esperando un bebé del recién divorciado.

“No lo supe. No me enteré. Estaba embarazada y no me enteré”, dijo Baeva sarcásticamente ante los medios de comunicación, declaraciones que captó el programa de espectáculos “Intrusos” de Televisa.

“Es totalmente falso. No hay que hacer caso a todo lo que dice la gente porque hay muchos inventos y el día de mañana se inventa cualquier cosa”, agregó.

Irina dijo que en algún momento si le gustaría ser mamá.