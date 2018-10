“Pablo Villavicencio se encuentra en un momento de pánico”

El repartidor de comida se declaró inocente de las acusaciones de violencia doméstica, pero autoridades migratorias aseguran que el futuro de su caso dependerá de la corte

Pablo Villavicencio, el inmigrante ecuatoriano que se convirtió en emblema de la lucha migratoria, tras dar una intensa pelea para no ser deportado desde junio pasado, recobró su libertad el lunes, tras permanecer arrestado cinco días por presuntos hechos de violencia doméstica contra su esposa.

Legal Aid Society, organización que lleva la defensa del repartidor de comida en sus casos de inmigración, confirmó la liberación del inmigrante del centro de detención del condado de Nassau en horas de la noche, y aseguró que no fue acusado de ningún crimen sino de una ofensa menor.

Y aunque algunos medios reportaron que el juez que atendió el caso ordenó que el ecuatoriano esté alejado de su esposa, Sandra Chica, hasta que se lleve a cabo el juicio en noviembre próximo, fuentes cercanas a la familia negaron que ellos estén separados o incluso que la colombiana tenga intenciones de divorciarse, como se llegó a especular, y por el contrario están enfrentando este nuevo hecho juntos.

El fiscal de distrito de Long Island aseguró que el inmigrante cometió un “daño criminal”, tras un supuesto incidente doméstico en el que Villavicencio habría empujado a su esposa contra una pared y la habría golpeado, al igual que presuntamente le quitó el celular cuando ella dijo que llamaría al 911 a pedir ayuda.

Los abogados de Villavicencio aseguran que su cliente es inocente de los cargos que se le imputan y agregaron que se encuentra en un momento de “pánico e impacto emocional” muy fuerte, debido también a todas las situaciones por las que ha tenido que pasar desde que fue arrestado por ‘la Migra’ y la tensión que implica la batalla legal de su caso para que pueda permanecer en el país.

Aunque la defensa del inmigrante considera que cree que la acusación contra su cliente será desestimada, se desconoce si el arresto podría complicar su caso de inmigración, del que en agosto pasado le aprobaron la residencia, pero del que aun están peleando la cancelación de su orden de deportación.

Rachael Yong Yow, vocera de la oficina de ICE Nueva York, prefirió no comentar sobre la estabilidad emocional de Villavicencio, pero explicó que es decisión de la corte de inmigración determinar si su arresto afectará o no su proceso migratorio pendiente, y que por ahora ‘la Migra’ no tomará acciones en su contra.

“Debido a la orden de la corte de suspender su deportación, ICE no lo pondrá bajo custodia en este momento”, agregó la funcionaria, refiriéndose a la sentencia de julio pasado en la que el juez Paul Crotty ordenó que mientras el ecuatoriano pelee su caso de inmigración para permanecer en el país, debe estar libre y no podrá ser deportado.