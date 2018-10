Sea profesional en su trabajo

Ser profesional en su trabajo es crítico si usted quiere avanzar en su carrera y ser un buen empleado. Aquí hay cuatro consejos que pueden ayudarle a ser profesional en su trabajo.

No sea gruñón

Deje el mal humor en la puerta cuando venga a trabajar. Todos tenemos días en los que no nos sentimos lo mejor. Recuerde que no debe desquitarse con su jefe, sus compañeros de trabajo, y especialmente con sus clientes. Si el trabajo es lo que está causando su mal humor, puede ser el momento de pensar en renunciar a su trabajo y buscar uno nuevo. Si eso no es una buena opción para usted ahora mismo, encuentre una manera de hacer lo mejor de la situación hasta que lo sea.

Ofrezca asistencia a sus colegas

Un verdadero profesional está dispuesto a ayudar a sus compañeros de trabajo cuando están sobrecargados o se enfrentan a un desafío laboral. Él o ella no tiene miedo de compartir conocimientos, opiniones o simplemente un par de manos extra. El éxito de una persona siempre se refleja bien en todos los demás que están en su lugar de trabajo. Sin embargo, es importante no ser demasiado agresivo. Si tu colega rechaza tu oferta de ayuda, no lo/a presione. Puede que prefiera trabajar solo/a.

Trate de mantenerse positivo

La negatividad es contagiosa. Si usted se queja incesantemente sobre su lugar de trabajo, esas quejas deprimen a otros. Su jefe ciertamente no apreciará una caída en la moral entre sus empleados. Eso no significa que no debería hablar de cosas que crees que están mal. Si usted ve algo que debe ser arreglado, déjele saber a su jefe la situación junto con un plan para mejorarlo. Si sólo se queja sin razón ni solución, eso no es professional.

No esconda sus errores

Es difícil confesar los errores, pero es necesario. Después de confesarle a su jefe haga todo lo posible para corregirlos. Asegúrese de no hacer el mismo error otra vez. Nunca culpe a otros por sus errores. En cambio, sea un ejemplo para que aquellos que comparten la responsabilidad por el error puedan avanzar y admitir su contribución a ese error.

Ser profesional en su trabajo le ayudará avanzar y ser respetado.

-La Dra. Vasthi Acosta es la directora de Amber Charter School

