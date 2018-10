Cardi B ha rechazado una suma de siete cifras a cambio de una exclusiva con su bebé

Prefiere guardar su intimidad

En vista de que las redes sociales habían resultado un instrumento vital a la hora de cimentar su transformación de estrella televisiva a una de las figuras más relevantes de la escena del rap actual, muchos esperaban que Cardi B incluyera a su pequeña Kulture Kiari en las publicaciones que comparte a diario con sus seguidores, pero antes incluso de su nacimiento ella ya había adelantado que trataría de ofrecer la mayor privacidad posible a su retoño y hasta ahora ha mantenido su palabra.

A diferencia de otras celebridades, que aceptan pactar jugosas exclusivas con las que logran a un mismo tiempo presentar al mundo a sus bebés bajo sus propios términos y reducir el interés mediático -Brad y Angelina donaron los cuatro millones de dólares que recibieron por las primeras instantáneas de su hija Shiloh-, Cardi y su marido Offset no están interesados en recurrir a esa posibilidad… por el momento.

“Mi marido y yo… no queremos mostrar a nuestro bebé por ahora. Me han ofrecido siete cifras para publicar sus primeras fotografías, pero aún no estoy lista”, ha reconocido en una conversación con Ebro Darden para la emisora Apple Music.

Pese al cariño y apoyo que recibe a través de la esfera virtual, y que sobrepasa con creces las críticas o ataques de los troles, Cardi también es consciente de que existen “muchos locos ahí fuera”, como ha recordado en un sinfín de ocasiones en los tres meses desde que se convirtiera en madre, a los que no quiere ofrecer ninguna oportunidad de acercarse a su bebé.

“Recibo un montón de mensajes asquerosos. Tuve que contratar incluso a un investigador privado para intentar descubrir quién me mandaba esas mi**das”, ha revelado para poner solo un ejemplo de los “pirados” a los que se enfrenta.