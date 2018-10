Inauguran en Queens clínica ExpressCare

El público podrá tener acceso a servicios sin cita previa para afecciones no emergentes

NUEVA YORK.- A partir de este jueves, los residentes de Queens tienen acceso rápido a la atención médica para enfermedades que no representan riesgo para la vida, por intermedio de clínicas ExpressCare, un nuevo modelo en el sistema de salud pública, promovido por la Administración de Blasio a través del Departamento de Salud.

El alcalde Bill de Blasio, la vicealcaldesa de Salud y Servicios Humanos, Herminia Palacio y el presidente y CEO del NYC Health + Hospitals, el doctor Mitchell Katz presidieron la inauguración en el hospital Elmhurst de la segunda de tres clínicas ExpressCare que se implementa en hospitales neoyorquinos.

La Ciudad está invirtiendo entre $ 1.5 y $ 2 millones para establecer cada una de las tres clínicas nuevas de ExpressCare dentro de los edificios de los hospitales y a una corta distancia de las salas de emergencia. Además de la clínica ExpressCare en NYC Health + Hospitals / Elmhurst, la ciudad tiene NYC Health + Hospitals / Lincoln, que abrió en agosto, y NYC Health + Hospitals / Jacobi, que abrirá sus puertas en marzo de 2019.

“Todo neoyorquino tiene derecho a recibir un excelente tratamiento médico, sin tener que esperar horas para que lo vea un médico”, dijo el alcalde De Blasio. “La apertura de nuestras clínicas de ExpressCare ayudará a los residentes a obtener un tratamiento más rápido para los síntomas menos graves, al tiempo que los conecta con la atención de seguimiento a largo plazo”.

Las nuevas clínicas de ExpressCare ofrecerán conexión integrada con los médicos de atención primaria para garantizar la continuidad de la atención para casi 45,000 neoyorquinos. Estarán abiertas todo el año, los 7 días de la semana, desde las 4 p.m. a 1 a.m. en NYC Health + Hospitals / Elmhurst, y de 8 a.m. a 8 p.m. de lunes a viernes (10 a.m. a 4 p.m. fines de semana y festivos) en NYC Health + Hospitals / Lincoln.

“Nuestras comunidades están mejor atendidas cuando nuestro sistema de hospital público puede abordar de manera rápida y eficaz las necesidades de atención médica que no son urgentes en nuestras clínicas de ExpressCare”, dijo la doctora Palacio.

La vicealcaldesa de Salud y Servicios Humanos, agregó que el nuevo modelo de atención de urgencia de Health + Hospital demuestra el compromiso continuo de la Ciudad para transformar y mejorar el sistema público de salud.

Las clínicas ExpressCare representan un nuevo modelo para el sistema de salud pública, con servicios sin cita previa para afecciones no emergentes, como resfriados, gripe, esguinces, erupciones cutáneas, cortes menores y laceraciones, y ciertos tipos de infecciones.

“Nuestro objetivo es proporcionar a los pacientes acceso a la atención adecuada, en el lugar correcto y en el momento adecuado”, dijo el Dr. Mitchell Katz. “El modelo ExpressCare mejorará la experiencia del paciente con un servicio rápido y conveniente como alternativa a la sala de emergencias y creará conexiones importantes con nuestros proveedores de atención primaria para fortalecer las relaciones a largo plazo entre médicos y pacientes y prevenir la atención fragmentada”.

Para obtener más información sobre las clínicas de ExpressCare o para hacer una cita con un médico de atención primaria u otros especialistas en NYC Health + Hospitals, llame al 1-844-NYC-4NYC (1-844-692-4692).