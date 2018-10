Más de 35 mil residentes de edificios NYCHA se enfrentan a un invierno sin calefacción

Concejales temen que el problema vuelva a agravarse como el año pasado

35,475 inquilinos de la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York (NYCHA) han sufrido fallas en los servicios de calefacción y agua caliente desde el 18 de octubre, según la Sociedad de Ayuda Legal (Legal Aid Society).

Algunos residentes denunciaron que regularmente tienen que hervir agua para bañarse. Las fallas en el sistema de calefacción se producen desde la crisis del invierno pasado, cuando más de 320 mil residentes estuvieron sin calefacción o agua caliente, lo que forzó la renuncia de Shola Olatoye, presidente de NYCHA, aliada del alcalde Bill de Blasio.

“NYCHA no está lista para la temporada de calefacción, como todos sabemos y vemos”, testificó ayer Daniel Barber, representante de los inquilinos de NYCHA, en una audiencia en el Concejo Municipal. “Estuvimos aquí en esta misma posición el año pasado”, apuntó.

NYCHA aseguró que el número de inquilinos afectados por las interrupciones desde que comenzó la temporada de calefacción el 1 de octubre es inferior al que muestran los registros en línea, debido a duplicaciones de datos e interrupciones planificadas previamente para reparaciones.

Contaron 70 cortes de calefacción y 161 de agua caliente en 22 desarrollos de vivienda, pero no pudieron decir cuántos residentes han sido afectados hasta la fecha.

Los funcionarios de NYCHA dieron respuestas tan inconsistentes que los concejales dijeron que perdieron la confianza en la capacidad de la agencia para prevenir otra crisis.

“Estamos hablando de calor y agua caliente para los seres humanos”, dijo el concejal Jimmy Van Bramer (D-Queens). “Se trata de servicios humanos básicos, decencia humana básica, y no has tenido las respuestas o has estado confundido acerca de tus propias respuestas”.

Los funcionarios respondieron que el sistema en línea es un nuevo intento de transparencia que aún se está perfeccionando.