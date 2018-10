Presentadora de Fox Sports ridiculiza a acosador que le mandó foto de su miembro

View this post on Instagram

Amo mi trabajo, me encanta hablar de deportes, por que me apasionan al mismo tiempo que combino todo lo que aprendi en las pasarelas, las mezclas regularmente son increíbles y dan un toque diferente a lo que hacemos. Ustedes que creen? Los leo, gracias a @ivonnefashion por siempre hacer que me vea bien y a @shuweinstock por consentirme siempre siempre siempre 💋❤️