Sentencian por corrupción a dos ex políticos de Nueva York

La demócrata Pamela Harris y el republicano Dean Skelos, junto a su hijo Adam

El ex presidente del Senado de Nueva York y ex dirigente republicano Dean Skelos y la ex asambleísta demócrata Pamela Harris fueron sentenciados ayer a 4 años y 6 de meses de prisión, respectivamente, por dos casos separados de corrupción.

Harris cumplirá seis meses tras las rejas por estafar al gobierno federal, dictaminó el juez de la corte federal de Brooklyn, Jack Weinstein, quien finalmente dictó la sentencia, luego de haber demorado dos veces la fecha diciendo que necesitaba más tiempo para considerar su decisión.

Entre 2012 y 2014, Harris se embolsó $45 mil dólares en fondos discrecionales del Concejo Municipal para una organización sin fines de lucro que postuló antes de asumir el cargo, y también estafó casi $25 mil dólares de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) al afirmar que su hogar había sido destruido en el huracán Sandy de 2012.

Aunque los fiscales habían pedido más de 3 años de cárcel, el juez argumentó que había sentido las dificultades que Harris había enfrentado a lo largo de su vida y que su verdadero remordimiento por su robo merecía una sentencia menor, informó New York Post.

Por su parte, Skelos (70), quien llegase a ser uno de los hombres más poderosos en el estado, fue condenado a 4 años y 3 meses de prisión por soborno, extorsión y conspiración para cometer fraude.

El tribunal federal de Manhattan lo condenó por usar su influencia en el Senado para ayudar a su hijo Adam a obtener un trabajo por valor de $300 mil dólares anuales en honorarios y salarios.

“Hizo un daño inconmensurable a la confianza de los ciudadanos de Nueva York en la integridad de su gobierno”, dijo la jueza Kimba Wood, quien también ordenó una multa de medio millón de dólares.

Wood agregó que su intención es que “otros políticos aprendan que la corrupción pública será castigada de una manera que los hará sentir muy incómodos”, reportó Efe.

Horas más tarde, en una audiencia separada, Wood sentenció a Adam Skelos a 4 años de prisión por su papel en la conspiración de extorsión.

Fue el segundo juicio que enfrentó el ex senador republicano, quien en diciembre de 2015 fue hallado culpable, también junto a su hijo Adam, de todos los ocho cargos de corrupción que enfrentaron en una corte federal.

En ese entonces Skelos, senador entre 1985 y 2016, fue sentenciado a cinco años de cárcel y su hijo a seis. Pero en septiembre de 2017 la condena fue revocada por una corte de apelaciones que basó su decisión en que el jurado había recibido instrucciones incorrectas.