Alerta por otro paquete sospechoso en oficina postal de Midtown West

Estaba dirigido al ex director de inteligencia nacional, James Clapper, crítico de Trump

Un sobre parecido a los paquetes explosivos enviados a los ex presidentes Barack Obama y Bill Clinton, CNN, el ex vicepresidente Joe Biden y el actor Robert De Niro, fue interceptado en la oficina de correos de Hell’s Kitchen esta mañana, dijo un portavoz de la policía de Nueva York.

Casi al mismo tiempo las autoridades federales informaron del arresto de un hombre en Florida en conexión con el envío de los paquetes.

Los empleados de la oficina de correos de West 52nd St, ubicada entre 8va y 9na avenidas, encontraron un paquete sospechoso en las instalaciones alrededor de las 8:30 a.m., informó Patch.com

El escuadrón de bombas del Departamento de Policía de Nueva York y las unidades de servicios de emergencia respondieron a la escena y están “trabajando estrechamente” con las agencias policiales estatales y federales en la investigación.

El paquete fue retirado alrededor de las 10 a.m. y nadie resultó herido, dijeron los oficiales de la policía.

NYPD no ha confirmado a quién estaba destinado el paquete. Aunque The New York Times informó que iba dirigido a otro crítico del mandatario Donald Trump, el ex director de inteligencia nacional de EEUU (DNI), teniente retirado James Clapper, con la dirección de la oficina de CNN en Columbus Circle.

El edificio Time Warner, sede de la cadena CNN en Manhattan, fue desalojado nuevamente anoche por dos supuestos paquetes explosivos que resultaron ser falsa alarma.