Diego Boneta tiene un nuevo amor, y parece que la afortunada no es Camila Soldi

Mucho se a especulado sobre el actor y cantante #diegoboneta de que si es gay o mantiene una relación amorosa con #sofiacastro ó #camilasodia pues no. Conozcan a #florencia es una joven uruguaya quien según es la otra mitad de Boneta. Vive en Nueva York. Ella es una mujer apasionada en su trabajo, hace 2 años está en el DPA (Departamento de Asuntos Políticos de ONU) trabaja para Medio Oriente.