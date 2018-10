Los postres de Daneshia

La joven de origen jamaiquino cuenta su historia y comparte una de sus mejores recetas para Halloween

Si le preguntan a Daneshia Lynch qué hace que sus postres sean diferentes, ella sin dudar contesta que es “el extra brillo”.

Y es que bien sea por su decorado con escarcha o su mezcla de sabores, la joven de origen jamaiquino asegura que sus cupcakes son especiales y que la gente nunca se aburre de lo que ella hace.

La creadora de Drunkn_Shots empezó a preparar postres y bebidas sin planearlo mucho, y en poco tiempo se ha logrado destacar en el competitivo negocio.

“Comencé de manera accidental porque necesitaba dinero, y ahora siento que me convertí en una especia de Cenicienta”, recuerda Lynch, de 31 años y residente de East New York, Brooklyn. “Se me hizo natural, porque creo que si quieres algo en la vida, lo logras”.

Cuenta que todo fue resultado del éxito de las fiestas que le organizaba al primero de sus dos hijos, hace 10 años.

“La gente siempre decía que los postres y las bebidas eran muy buenos. Luego, al tener a mi segundo hijo, me mudé de la casa de mi madre y empecé a vender postres Downtown Brooklyn, repartiendo tarjetas que yo misma hacía”, cuenta.

Sus muchos años trabajando en compañías de alimentos le ayudó a desarrollar su pequeña empresa de dulces, bebidas y eventos, pero fue su insistencia la que le dio el empujón que le faltaba. Lynch decidió mandarle mensajes por Instagram a una productora del show ‘Good Morning America’, lo que le valió una invitación al programa de ABC.

“Le llevé muchos de mis postres y le encantaron. Una semana después me llamó y me dijo ‘te quiero en la televisión’, y de allí todo empezó a crecer”, recuerda sobre lo ocurrido justo hace un año, para Halloween.

La semana pasada Lynch estuvo en el canal 12 donde fue escogida “Best Baker” (Mejor repostera”), y este miércoles estará compartiendo sus recetas en NY1.

Sobre los servicios que ofrece, explica que Drunkn_Shots es más que cupcakes, es una experiencia completa, desde la decoración, las bebidas y los postres.

“Yo me siento como una especie de ‘Party City'”, dice a manera de chiste.

Sobre sus planes futuros, Daneshia cuenta que es una de las finalistas de un programa de comida del canal Food Network, para el que espera ser elegida. Además, en dos años aspira a abrir las puertas de su propia panadería

“La imagino mitad rosado, mitad blanco, donde los clientes puedan comer mis dulces pero también beber y pasarla bien”, cuenta.

Cupcakes de chocolate fudge

Ingredientes: