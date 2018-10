Karol G estalló de furia contra Cosculluela por esta foto

El cantante compartió la imagen junto a la colombiana en las redes sociales

Karol G arremetió fuertemente contra el reggaetonero boricua Cosculluela a quien tildó de mal intencionado y de poco hombre luego de que éste publicara una foto en sus redes sociales junto a ella.

El calce de la foto publicada por el intérprete urbano incluye un emoji de una máscara y una carita con un besito.

Esta acción no le cayó bien a la cantante, quien le escribió un extenso mensaje en los comentarios de la imagen.

“El ser humano más mal intencionado del mundo entero. No tienes ni mi respeto ni mi admiración. Fuiste a mi camerino donde estaba con mi papá tranquila y con mucho respeto te recibimos y lo primero que te dije fue que no quería estar en medio de esa guerra que tienen. Me esperaste 2 shows enteros nada más para tirarte esta foto en la que ni sonreí y hasta me editaron la cara. Lo que buscas es seguir dañando a las personas y que bajo caíste involucrándome a mí. Te falta mucho para ser un hombre. En una pelea de hombres no se mete una mujer”.

A la guerra que Karol G se refiere es a la que mantiene Cosculluela con Anuel AA quienes comenzaron una trifulca en redes sociales que luego siguió en una tiradera en sus canciones y que le costó al último enfrentar una demanda federal que interpuso Noris Díaz, ‘La Taína’, por daños emocionales tras este mencionarla en la canción relacionándola con el VIH.

Anuel AA también mantiene una relación amistosa con Karol G con quien compartió escenario hace unos días e intentó robarle un beso.

La colombiana ha grabado tanto con Cosculluela como con Anuel AA.