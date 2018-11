100 años del peor accidente en la historia del Metro de NYC; cobró 93 vidas y aceleró el progreso en la ciudad

El choque motivó la transición de los vagones de madera a acero

Foto: Courtesy of the New York Transit Museum

Viernes en la noche, 1 de noviembre de 1918. Miles de trabajadores regresaban a casa, sin saber que protagonizarían el accidente más fatal en la historia del Metro de Nueva York.

Al menos 93 pasajeros murieron durante lo que se conoció como “Malbone Street Wreck”, cuando un tren elevado de madera operado por un conductor inexperto barrió aproximadamente seis veces el límite de velocidad sugerido en una curva pronunciada de un túnel en Prospect Park.

El accidente ocurrió en el final de la hora pico de ese viernes, alrededor de las 6:41 pm, en lo que ahora es la Línea Brighton de B y Q. Muchos de los 650 pasajeros iban en el tren congestionado para regresar a casa en Ditmas Park, Flatbush y otras partes al sur hacia Coney Island.

El tren de cinco vagones saltó a las vías y fue diezmado luego de chocar contra la pared de concreto del túnel.

“Casi todos los hombres, mujeres y niños en el primer automóvil murieron”, informó entonces The New York Times, “y la mayoría de los que estaban en el segundo quedaron muertos o gravemente heridos”.

Los techos de madera y los apartaderos de los vagones de tren se cortaron y los pasajeros murieron instantáneamente o quedaron mutilados por escombros. Según informes, un hombre fue hallado empalado en una barra de hierro rota que se había “disparado al aire como una jabalina en el choque”. El accidente se escuchó en una estación de policía a casi una milla de distancia.

“Era 1918, la ciudad estaba afectada por la influenza española; había una gran demanda de transporte público, y con eso surgieron disputas laborales con la gerencia, todo eso se unió el 1 de noviembre de 1918, cuando las cosas equivocadas se juntaron en el momento equivocado”, dijo Concetta Bencivenga, directora del New York Transit Museum, citada por amNY.

El evento tuvo un impacto “profundo” en la forma como se operaba el servicio de trenes en la ciudad, según Joe Raskin, autor de ““The Routes Not Taken: A Trip Through New York City’s Unbuilt Subway System” (“Las rutas no tomadas: un viaje a través del sistema de Metro no construido de NYC”) y ex director adjunto de relaciones públicas para el New York City Transit.

“Realmente proporcionó un momento crucial para ver cómo veíamos el transporte, cómo veíamos la seguridad de los pasajeros y nuestros vagones de tren”, dijo Raskin.

El choque fue el impulso para pasar de los vagones de madera a los de acero; revisar las reglas de los trabajadores y traer nuevas actualizaciones al sistema de señales para protegerse contra el exceso de velocidad de los trenes, salvaguardas con las que el MTA todavía está lidiando.