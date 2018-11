6 de noviembre: El futuro está en tu voto

Este martes 6 de noviembre, tendremos elecciones y es necesario –más aun, imprescindible– que todos y todas quienes estén inscritos para votar lo hagan.

Si saben de lo que está sucediendo en el país –y especialmente lo que les está sucediendo a muchos hispanos e hispanas– sabrán que estas elecciones tendrán consecuencias profundas para toda la nación. Y no sólo cambios políticos, sino de hondos cambios sociales, económicos, culturales.

Hay un antiguo refrán que dice que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Nunca me ha gustado esa visión de la política electoral, porque contiene un componente injusto de culpa y castigo. Especialmente en los últimos dos años. Estoy seguro de que la mayoría de nuestros compatriotas ni quieren ni merecen los ataques implacables a los inmigrantes, la separación de niñas y niños de sus padres en la frontera, la eliminación de protecciones críticas del medio ambiente, la destrucción del presupuesto nacional y el debilitamiento creciente de más de medio siglo de liderazgo mundial estadounidense.

Este martes tendremos oportunidad de decir qué deseamos y elegir lo que merecemos. Para eso, todo votante registrado de nuestra comunidad debe acudir a los sitios electorales, donde se decidirá el control del Congreso nacional, y las gobernaciones y cuerpos legislativos estatales.

Juntos, podemos encaminar a la nación por la senda correcta y afirmar los valores en los que creemos. Votando, podemos decir claramente que las familias deben permanecer unidas, que los vínculos de las madres y los padres con sus hijos e hijas son sagrados e inviolables. Que creemos en el derecho al aire puro limpio y al agua limpia, que el cambio climático no es un problema partidista sino que afecta a todos los seres humanos. Con nuestro voto, podemos dejar en claro que sostenemos el derecho de todos a atención médica adecuada y nos oponemos a que se le niegue a nadie seguro médico debido a “condiciones preexistente” o problemas de salud previos.

Y podemos hacer mucho más, como proclamar que el gobierno de los Estados Unidos tiene la obligación moral y legal de ayudar y proteger a todos los estadounidenses víctimas de desastres naturales, independientemente de su idioma o color.

Quedan pocas horas para que abran los sitios de votación en estas elecciones que podrían determinar el rumbo de la nación por muchos años por venir. Aún tienen tiempo de explicarles a sus amigos, parientes y vecinos indecisos la importancia de estas elecciones, conversar sobre los valores y la visión de nuestro país que compartimos.

Explíquenles que este martes necesitamos todos los votos de todos.

Buena suerte, y no olvidemos que Puerto Rico y los puertorriqueños siguen necesitando nuestra ayuda y nuestro apoyo. Les aliento a que se informen sobre la iniciativa Take Action for Puerto Rico visitando nuestro sitio web www.hispanicfederation.org o buscándonos en Facebook y Twitter.

Y donen a nuestro Fondo Unidos en www.hispanicfederationunidos.org.

Aprovecho para darles el número de la Línea de Información sobre el SIDA, 1-800-233-7432.

¡Celebren con nosotros el vigésimo séptimo aniversario de la Hispanic Federation! ¡Hasta la próxima columna!

-José Calderón es el presidente de la Hispanic Federation