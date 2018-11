Llegan los primeros migrantes a la Ciudad de México tras dividirse la caravana

El gobernador de Veracruz imcumplió su promesa de apoyar el traslado de los migrantes

MÉXICO – A más dedos semenas de qye la caravana migrante, que entró a México, que aglutina alrededor de 4,000 centroamericanos que buscan llegar a Estados Unidos, se fracturó en el sur del estado mexicano de Veracruz ,pero sin renunciar a su idea de llegar a la frontera norte del país.

En diversos grupos, los hondureños, guatemaltecos y salvadoreños, tomaron caminos distintos que los llevaron a los municipios de Ciudad Isla, Rodríguez Clara, Tierra Blanca, Córdoba y el Puerto de Veracruz y también al de Loma Bonita en Oaxaca.

La promesa incumplida del gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, quien el viernes les ofreció transporte gratuito hacia la Ciudad de México y luego retiró la oferta, generó que el sábado el grupo se dividiera en diferentes grupos y rutas.

“Vamos hacia el Distrito Federal”, aseguró Adalí López, un hondureño que transitaba por el municipio de Tierra Blanca, una región paso obligado de migrantes y cercano al puerto turístico y de carga de Veracruz (Golfo de México).

Fue la tarde del sábado cuando llegaron a la Ciudad de México los primeros migrantes procedentes de Honduras, entre ellos un bebé.

El grupo dejó la avanzada de la caravana, pues una camioneta de redilas les dio aventón hasta la capital del país.

Los hondureños fueron albergados en el Estadio Jesús Martínez “Palillo” de la Ciudad Deportiva, en Magdalena Mixhuca, al oriente de la Ciudad de México.

Los organizadores no esperaban el arribo de migrantes hoy, no obstante, indicaron que están preparados con agua, raciones de comida y cobijas para atender a quienes así lo deseen.

Los hondureños fueron atendidos por personal de Derechos Humanos y después alojados en cubículos para su descanso.

Autoridades de la Ciudad de México esperan que en las próximas horas llegue otro contingente de migrantes, procedente de Veracruz.

En estas instalaciones existen al menos una veintena tanques de agua de plástico de más de 2 mil litros.

Otro grupo compuesto por unos 400 migrantes llegó la tarde del sábado al municipio de Córdoba, en la zona montañosa central.

El grupo arribó a esa zona en vehículos particulares y unidades móviles de protección civil y de policía estatal, quienes los llevaron al parque central de la ciudad, frente a la catedral.

Mientras que un contingente de 1,200 integrantes de la caravana se trasladaban a bordo de vehículos de autotransporte de carga y pasajeros a ese mismo municipio de Córdoba.

El delegado de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Montano Guzmán, reveló que el Gobierno federal reconvino al mandatario veracruzano debido a que la llegada de la caravana a la capital del país generaría serios problemas para poder atenderlos.

“En la Ciudad de México que no hay agua y por ello el secretario de Gobernación (Alfonso Navarrete) platicó con el gobernador de Veracruz (Yunes) y el Jefe de Gobierno de la capital (José Ramón Amieva) y vieron la problemática y dijeron debía continuar la caminata porque no podían llegar a la capital porque no hay agua, ni servicios sanitarios y sería complicada la situación”, explicó.

Pero en Ciudad de México, Amieva descartó que hubiera puesto condiciones para la llegada de los migrantes.

Dijo que la capital está lista para recibir a los centroamericanos a partir del martes en el estadio Jesús “Palillo” Martínez, que se ubica dentro del complejo de la Ciudad Deportiva de la Magdalena Mixhiuca a unos pasos del autódromo Hermanos Rodríguez donde hace una semana se celebró el Gran Premio de México de Fórmula Uno.

El Instituto de Asistencia e Integración Social (IASIS) de la Ciudad de México les ofreció alimentos a los migrantes.

Se informó que el albergue instalado en Magdalena Mixhuca tiene espacio para albergar más de 5,000 migrantes.

IASIS sirve alimentos, por instrucciones de la @DesSocial_CDMX, para los primeros integrantes del éxodo migrante, en el albergue de Palacio de los Deportes en la CDMX, Ciudad Santuario. pic.twitter.com/I7clraxPrU — IASIS (@IASISCDMX) November 4, 2018

