La hija de 16 años de “La Flaca” Lili Estefan se escapó a modelar sin el permiso de su madre

La joven causó sensación en Nueva York

A sus 16 años Lina, la hija de Lili Estefan, ha emprendido su camino por el mundo del modelaje. Este fin de semana la joven deslumbró en un fashion show que se llevó a cabo en Nueva York, aunque eso no hizo del todo feliz a su famosa madre.

Y es que “La Flaca” confesó en su programa “El Gordo y la Flaca” de Univision, que no estaba conforme con la aparición de su pequeña en la pasarela de tan importante evento.

“Como regresé en la noche de Nueva York me perdí de esto señores, mi hija se me fue a modelar. Bueno, no puedo decir que sin mi permiso, pero yo le pedí que como yo no estaba ‘hija mejor no vayas que tu mamá no está’, pues no, ella quería modelar y se fue con mi querida estilista Claudia Zuleta y Giannina Azar, la diseñadora dominicana que yo me he vestido varias veces de ella”, aseguró.

No es la primera vez que Lina modela, siempre ha tenido vocación. Así que Lili está orgullosa de ella, aunque se haya “escapado” en esta ocasión.

“Me la pidieron y Lina solo me puso un mensaje de texto: ‘Mami estoy en camino a hacer un fashion show, espero que no te moleste’, yo diciéndole que no y ella se me escapó y se fue. Felicidades a mi Lina, la verdad”, contó entre risas.

Y es que Lina Teresa está siguiendo los pasos de su madre que también tuvo su época como modelo.