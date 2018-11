Geraldine Bazán se defiende de terrible mentira sexual

View this post on Instagram

He tratado de mantenerme al margen en notas y especulaciones hacia mi vida y persona,esta vez llego a un límite… En ejercicio de mi derecho de replica, me refiero al contenido de la nota publicada por “Editorial Notmusa”, haciendo las aclaraciones siguientes: El contenido de la nota es por demás FALSO y doloso, por no decir ridículo, pues se esconde en el dicho de un supuesto familiar anónimo,con la finalidad de lucrar con nuestro nombre e imágen. La nota Invade nuevamente mi esfera personal, abarca a mis hijas y al padre de ellas, vulnera nuestra intimidad, dignidad y lastima nuestro honor. Mi trabajo es público, soy madre de familia, un ser humano, mujer; roles que desempeño con orgullo y dignidad, pero por encima de todo, buscando siempre, ser un ejemplo de vida para mis hijas, a quienes amo con toda mi alma y corazón. Por ello, ruego encarecidamente al público y medios de comunicación serios y confiables no den importancia ni hagan eco a tan maliciosas aseveraciones que descansan en un ejercicio irresponsable del periodismo y únicamente buscan lastimarnos. De antemano, quiero agradecer el apoyo de quien me sigue y, como ya lo dije, de aquéllos medios de comunicación serios, de investigación, que valoran y apoyan nuestra profesión desinteresadamente, acudiendo a la fuente. Sinceramente, Geraldine Bazán